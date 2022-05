Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Kurzprofil Vodafone Group Plc:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (17.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Sehr turbulent sei es in den vergangenen Wochen bei der Vodafone-Aktie zugegangen. Aktuell notiere der Telekom-Titel allerdings wieder an der unteren Begrenzung des breiten Seitwärtskorridors zwischen umgerechnet 1,40 und 1,65 Euro. Die Zahlen zum Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr kämen am Markt aber gut an und würden wieder etwas Schwung verleihen.Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 sei der Konzernumsatz bei Vodafone dank guter Erlöse mit Servicedienstleitungen in Europa und Afrika um vier Prozent auf 45,6 Milliarden Euro gestiegen. Zudem habe Vodafone von günstigen Wechselkursen profitiert. Das bereinigte EBITDA AL sei um fünf Prozent auf 15,2 Milliarden Euro gestiegen, was auch an einem millionenschweren Rechtsstreit in Italien zugunsten des Unternehmens gelegen habe. Bei beiden Werten habe Vodafone in etwa abgeschnitten, wie von Analysten erwartet. Beim Nettogewinn hätten die Experten hingegen mit mehr als den erreichten 2,6 Milliarden Euro gerechnet.Mit Blick auf die instabile Weltlage und die Inflation traue sich der Konzern aber nur einen vorsichtigen Ausblick für das neue Geschäftsjahr zu. So solle im bis Ende März laufenden Zeitraum nun ein um Sondereffekte bereinigtes EBITDA AL zwischen 15 und 15,5 Milliarden Euro erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahreswert könnte das Betriebsergebnis also steigen, aber auch rückläufig sein. Der Free Cashflow dürfte hingegen um 100 Millionen Euro auf 5,3 Milliarden zurückgehen.Vodafone sei grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Doch für einen nachhaltigen Kursanstieg reiche es bislang noch nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link