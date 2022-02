Börsenplätze Vodafone-Aktie:



Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (bis zum 31. März 2020) erzielte Vodafone weltweit einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro und die Anzahl der Beschäftigten betrug rund 95.200. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird seit Oktober 2015 von Johannes Ametsreiter geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. (08.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPF) unter die Lupe.Seit Wochen kenne die Vodafone-Aktie nur noch die Richtung nach oben. Der Einstieg von Cevian und Berichte über eine Konsolidierung in mehreren Märkten der Telekombranche hätten die Aktie wieder zum Leben erweckt. Nun scheine es in Italien ernst zu werden, Vodafone könnte den schwierigen Markt verlassen.Man habe Vodafone Italien ein Angebot für die Übernahme des gesamten Geschäfts unterbreitet, so der Chef des Wettbewerbers Iliad, Thomas Reynaud, am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Weitere Einzelheiten etwa zum Fortschritt möglicher Verhandlungen habe Iliad jedoch nicht preisgeben wollen.Neben Spanien gelte vor allem auch Italien als eines der Sorgenkinder von Vodafone. Beide würden jeweils etwa ein Zehntel des gesamten Gruppen-Service-Umsatzes ausmachen. Seit mindestens fünf Quartalen in Folge beklage Vodafone Italien teils drastisch sinkende Einnahmen. Grund dafür seien andauernde Preiskämpfe zwischen Vodafone Italien, Iliad, Telecom Italia und Wind Tre. So werbe Iliad auf seiner Webseite etwa mit 120 Gigabyte Internetvolumen und unbegrenzter Telefonie und SMS für unter zehn Euro - in Deutschland würden Kunden für den Preis nur deutlich weniger bekommen.Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs werte die Berichte über eine weitere Konsolidierung des italienischen Mobilfunkmarktes positiv. Auch den Einstieg eines zweiten aktivistischen Investors - nach Cevian habe auch Coast Capital zugegriffen - habe er gelobt. Er führe die Aktie auf der "Conviction Buy List" mit Kursziel 185 Pence - das seien umgerechnet 2,20 Euro.Maximilian Völkl von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Vodafone-Aktie laufen zu lassen! (Analyse vom 08.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link