Die Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) ist ein international tätiges Mobilfunkunternehmen aus Großbritannien mit Hauptsitz in Newbury (Berkshire). Die Zentrale befindet sich jedoch in London.



Vodafone erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 44,4 Mrd. GBP und beschäftigte weltweit 91.272 Mitarbeiter. Die deutsche Vodafone GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Vodafone Group Plc und wird zurzeit von Jens Schulte-Bockum geleitet. Der deutsche Teil von Vodafone hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt etwa 12.000 Mitarbeiter. (06.02.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vodafone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Mobilfunkkonzerns Vodafone Group Plc (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83, Ticker-Symbol: VODI, London: VOD, Nasdaq OTC-Symbol: VODPD) von 2,20 GBP auf 2,10 GBP.Der Konzernumsatz sei in Q3 2016/17 (31.12.) um 3,9% (organisch: +1,2%) auf 13,69 (Vj.: 14,25; Analystenerwartung: 13,78) Mrd. Euro zurückgegangen. Der Wachstumstrend (organisch) bei den Serviceerlösen habe dabei mit +1,7% y/y auf 12,30 Mrd. Euro in etwa gehalten werden können. Für 2016/17 erwarte Vodafone nach wie vor ein weiteres organisches EBITDA-Wachstum in der Spanne von 3% bis 6% y/y. Jedoch gehe Vodafone wegen der Probleme in Indien nun davon aus, eher das untere Ende der Spanne zu erreichen. Darüber hinaus erwäge Vodafone einen Zusammenschluss seines Indiengeschäfts (Vodafone selbst sei in Indien zweitgrößter Anbieter) mit dem neuen drittgrößten Anbieter in Indien Jio. Im September 2016 sei Jio gestartet und habe mit seinen Billigpreisen bei Vodafone im Indiengeschäft für einen Erlösrückgang in Q3 von 1,9% y/y (bisher: über 5% Wachstum) gesorgt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Vodafone-Aktie. (Analyse vom 06.02.2017)Börsenplätze Vodafone-Aktie:2,285 EUR -0,22% (06.02.2017, 12:12)London Stock Exchange-Aktienkurs Vodafone-Aktie:193,317 GBp -0,40% (06.02.2017, 12:19)