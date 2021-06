Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

29,01 EUR +0,59% (21.06.2021, 11:36)



Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

29,06 EUR +0,52% (21.06.2021, 11:27)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (21.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) unter die Lupe.Der Verkauf der Universal Music Group (UMG) gehe weiter. Jetzt habe die Mutter Vivendi einen Teil des Musikstudios an ein vom Hedgefonds-Milliardär William Ackman aufgelegten Spac verkauft. Der Vivedi-Aktie könne dies aber keinen erneuten Schub geben, denn die Absichten seien bereits bekannt gewesen.Die Transaktion von 10% der Anteile an UMG solle laut Vivendi zu einer Bewertung von 41,55 Mrd. USD erfolgt sein. Entsprechende Gespräche inklusive des Preises habe der Ackman-Spac namens Pershing Square Tontine Holdings Anfang schon des Monats bestätigt.Vivendi wolle UMG zunächst weiter scheibchenweise versilbern und im September dieses Jahrs an die Börse bringen. Seit ein von Tencent geführtes Konsortium im Dezember weitere 10% an UMG erworben hat (Kaufpreis ca. 3,7 Mrd. USD), rücke die Ausgliederung der Sparte näher.UMG sei damit Vivendis Kronjuwel und Goldman Sachs schätze, dass sich die Erlöse in der gesamten Musikindustrie in diesem Jahr um 21% erhöhen solle. Gute Aussichten für das Musikstudio, die den Preis weiter nach oben treiben könnten. Eine weitere Veräußerung könnte sich bei einer höheren Bewertung von UMG durchaus auf den Vivendi-Kurs auswirken. Anleger bleiben sollten bei der "Aktionär"-Empfehlung dabei, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vivendi-Aktie: