Börsenplätze Vivendi-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,60 EUR -1,41% (08.10.2018, 11:32)



Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,59 EUR -1,51% (08.10.2018, 12:09)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (08.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi: Musiksparte mit steigenden Gewinnen - Aktie in Konsolidierung - AktienanalyseFrüher gab es Schallplatten, Videokassetten und Brettspiele. Dann kamen CDs und DVDs. Heute sind viele Produkte, die der Unterhaltung dienen, digital, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Vivendi-Aktie (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Musik und Videos würden online gestreamt. Und auch gespielt werde immer mehr im Internet. Angeboten würden die digitalen Produkte von einer Vielzahl von Anbietern und Plattformen.Digitalisierung sei auch beim französischen Medienkonzern Vivendi ein Thema. Ihm gehöre unter anderem das weltweit größte Musik-Label Universal Music Group (UMG). Dieses habe - wie die gesamte Branche - in den vergangenen Jahren mit herben Einbrüchen bei den Verkäufen von CDs zu kämpfen gehabt. Ein Grund dafür sei die Möglichkeit gewesen, Musik illegal aus dem Internet herunterzuladen. Mit dem Aufkommen der Streaming-Dienste habe man dieses Problem in den Griff bekommen. UMG sei mit vielen dieser Plattformen im Geschäft. Deren Nutzer würden beispielsweise per Abonnement für den Zugriff auf ihre Lieblingsmusik zahlen, und ein Teil der Erlöse gehe an UMG.Die Verbesserung der Situation zeige sich auch in den Ergebnissen. Das Musikgeschäft von Vivendi habe sich im ersten Halbjahr gut entwickelt, Umsätze und Gewinne seien gestiegen. Der Profit der Sparte habe dabei mehr als die Hälfte zum gesamten Konzerngewinn beigetragen. Im ersten Halbjahr habe der Konzern Umsätze in Höhe von 6,46 Mrd. US-Dollar erzielt. Währungsbereinigt seien das 4% mehr als im Vorjahreszeitraum gewesen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 35,8% auf 492 Mio. Euro geklettert. Unter dem Strich hätten die Franzosen einen bereinigten Nachsteuergewinn von 393 Mio. Euro (+22,8%) erwirtschaftet.Die gute Entwicklung sowie die nach wie vor günstigen Perspektiven für das Musikgeschäft wolle das Management nutzen. Firmenlenker Yannick Bolloré habe im Juli angekündigt, einen Teil von UMG an einen oder mehrere strategische Partner abgeben zu wollen. Die Erwartungen des Marktes bezüglich des möglichen Verkaufserlöses würden dabei weit auseinandergehen und zwischen 10 und mehr als 40 Mrd. Euro variieren. Ein Teil davon könnte auch an die Aktionäre fließen.Aus dem charttechnischen Blickwinkel habe man bei der Aktie von Vivendi seit Februar 2017 eine dynamische Aufwärtsbewegung gesehen, die im Januar dieses Jahres ein Hoch bei 24,84 Euro markiert habe. Anschließend habe man eine Konsolidierung gesehen. Dabei sei zwei Mal das 50%-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung getestet worden, zuletzt im Juli. Der darauf folgende Anstieg habe die Kursnotierung bis an die über die Hochs von Januar und Mai verlaufende Abwärtstrendlinie geführt. Aktuell versuche die Kursnotierung, diesen Widerstand zu überwinden.Ein nachhaltiger Ausbruch, der mit einem Anstieg über das Zwischenhoch von Ende August bei 22,65 Euro gegeben wäre, könnte die aktuelle Konsolidierung trendkonform nach oben auflösen und damit ein Long-Signal darstellen. Ein erstes potenzielles Ziel wäre dann aus Sicht der Analysten der DZ BANK das Januarhoch bei 24,84 Euro. In diesem Szenario biete sich ein Stop-Loss knapp unter dem 50%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsbewegung von Februar 2017 bis Januar 2018 im Bereich um 20,10 Euro an. (Veröffentlicht am 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link