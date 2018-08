Xetra-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,65 EUR +0,14% (15.08.2018, 10:05)



Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

21,61 EUR +0,05% (15.08.2018, 11:33)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (15.08.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Ralph Szymczak von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Vivendi habe in seinem Q2-Bericht die Prognosen bei negativen Währungseffekten größtenteils übertroffen. Die in Canal+ gebündelten (Pay-) TV-Aktivitäten hätten dabei die Erwartungen getroffen. Auf dem Heimatmarkt seien hier die laufenden Restrukturierungsmaßnahmen für eine sich weiter stabilisierende Geschäftsentwicklung verantwortlich gewesen. Die Kundenzahlen seien trotz geringer Kündigungsquote jedoch wieder rückläufig gewesen. Im internationalen Pay-TV habe Vivendi hingegen die Prognosen bei hohem Kundenwachstum übertroffen. Die Musiksparte UMG habe die hohen Erwartungen ebenfalls geschlagen. Bei deutlich steigenden Streaming-Einnahmen habe der Rückgang traditioneller Musikverkäufe geringer beeinträchtigt als prognostiziert. Die jüngst akquirierten Havas habe dank Kostensenkungen überzeugt, während Spieleentwickler Gameloft eine enttäuschende Entwicklung gezeigt habe. Die Prognosen seien bei mehr Zuversicht bei Havas bestätigt worden.Vivendi erwäge bis zu 50% seiner Musiksparte an einen strategischen Partner innerhalb der nächsten 18 Monate zu veräußern, woraus nach Erachten von Szymczak ein Ertrag von bis zu 12 Mrd. EUR resultieren könnte. Bei der Versteigerung der Fußball-Übertragungsrechte für die französische Ligue 1 von 2020 bis 2024 habe sich Vivendi jüngst einem chinesischen Unternehmen bei 1,15 Mrd. EUR geschlagen gegeben.Während es international im Pay-TV gut laufe, müsse Vivendi auf dem heimischen Markt rückläufige Kennzahlen verkraften, was der Analyst als Hauptrisiko für das Unternehmen betrachte. Zudem sei es in der Musiksparte fraglich, ob das zukunftsträchtige "Streaming" auch langfristig zu Ertragszuwächsen führen werde. Die Trennung von ehemaligen Geschäftsfeldern habe zu einem Liquiditätspolster geführt, das auch in Akquisitionen mit entsprechenden Risiken geflossen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vivendi-Aktie: