Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

14,95 EUR +2,05% (03.09.2018, 14:16)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (03.09.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) unter die Lupe.Am Donnertsga habe Vita 34 Quartalszahlen veröffentlicht. Der Umsatz sei akquisitionsbedingt um 24,8% angesprungen, Vita 34 habe vor einem Jahr den Wettbewerber Seracell aus Rostock übernommen und damit den heftigen Preiskampf um Neukunden im deutschsprachigen Raum beendet. Auch auf der Kostenseite hätten deutliche Einsparungen erzielt werden können, so dass aus dem Vorjahresverlust nun ein Gewinn gworden sei.Die Zahlen würden Heibels Einschätzung bestätigen: Kurzfristig seien deutliche Ergebnisverbesserungen bei Vita 34 zu erwarten, was den Kurs noch ein wenig weiter treiben könnte. Langfristig sei das Geschäft jedoch kein Wachstumsmarkt mit zweistelligen Wachstumsraten. Für ihn sei das daher zu spekulativ und er lasse die Finger davon, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 35 vom 31.08.2018)Börsenplätze Vita 34-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:14,95 EUR +1,36% (03.09.2018, 10:49)