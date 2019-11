Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,35 EUR 0,00% (11.11.2019, 09:29)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

12,20 EUR -1,21% (11.11.2019, 09:48)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (11.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 werde am 21. November seinen Q3-Bericht vorlegen. Die Zahlen sollten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erfreulich ausfallen. Die Visibilität in Hinblick auf die Erreichbarkeit der Jahresziele dürfte damit deutlich zunehmen.Zweistelliges Umsatzwachstum: Für das dritte Quartal rechne Markmann mit Erlösen i.H.v. 6,0 Mio. Euro (+11,6% yoy). Er gehe davon aus, dass Vita 34 durch die in H1 durchgeführten Marketingmaßnahmen in Form von Out-of-Home-Werbung in einigen deutschen Großstädten profitiere. Darüber hinaus dürfte die Ramp-up-Phase des Vertriebspartnerwechsels in Südost-Europa weitestgehend abgeschlossen sein, sodass auch die Auslandsmärkte zeitnah wieder zum Wachstum beitragen sollten.Investitionen zur Diversifikation des Geschäftsmodells: Ergebnisseitig erwarte Markmann in Q3 eine leicht unterproportionale Entwicklung. Zurückzuführen sei dies seines Erachtens auf bereits angekündigte erhöhte F&E-Aufwendungen für Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte im Bereich der Kryokonservierung von Immunzellen aus peripherem Blut. Der Analyst rechne daher mit einem EBITDA von 1,3 Mio. Euro (+4,7% yoy). Bezogen auf 9M dürfte Vita 34 trotz der gestiegenen F&E-Kosten ein starkes EBITDA von 4,1 Mio. Euro (+26,0% yoy) sowie eine EBITDA-Marge von 26,2% (Vj.: 21,1%) erreichen. Wenngleich Vita 34 durch die erhöhten F&E-Kosten das starke Margenniveau der Halbjahreszahlen in H2 nach Erachten des Analysten nicht halten könne, betrachte er die Investitionen vor dem Hintergrund der Diversifikation des Geschäftsmodells als sinnvoll.Jahresziele dürften gut erreichbar sein: Da Markmann von einer erfreulichen Entwicklung in Q3 ausgehe, halte er an seinen Prognosen fest und rechne mit einer Bestätigung der Jahresziele (Umsatz zw. 21,0 und 23,0 Mio. Euro; EBITDA zw. 5,0 und 5,6 Mio. Euro). Darüber hinaus dürfte Vita 34 im Rahmen der Q3-Zahlen auch über Fortschritte der F&E-Aktivitäten berichten. Für Markmann seien die Produkte im Bereich der Kryokonservierung von Immunzellen aus peripherem Blut ein wesentlicher Treiber für eine Neubewertung der Aktie. In seinen Prognosen sei dies aufgrund des noch frühen Stadiums der Produktentwicklung jedoch noch nicht enthalten.Mit unverändertem Bewertungsmodell bestätigt Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, sein Kursziel von 17,50 Euro sowie die Kaufempfehlung. (Analyse vom 11.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link