Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,75 EUR -0,36% (29.03.2019, 10:14)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

13,70 EUR -0,72% (29.03.2019, 11:10)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (29.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe gestern den Geschäftsbericht 2018 sowie die neue Guidance veröffentlicht.Vorläufige Eckdaten bestätigt: Mit Erlösen i.H.v. 20,4 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 4,7 Mio. Euro habe Vita 34 die Ende Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Besonders erfreulich sei die Entwicklung im Kernmarkt Deutschland (+33,3% auf 14,0 Mio. Euro). Hier habe insbesondere das im Mai 2018 eingeführte Preismodell VitaPur aufgrund des geringeren Einstandspreises für die Einlagerung einen zusätzlichen Nachfrageimpuls gesetzt. Demgegenüber habe sich das Auslandsgeschäft u.a. aufgrund eines Vertriebspartnerwechsels schwach entwickelt (-26,1% auf 6,4 Mio. Euro). Insgesamt habe das Unternehmen Ende 2018 ca. 226.000 Stammzellenpräparate eingelagert (+5,1% yoy, CAGR 2015-2018: +15,9%).Die deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung (EBITDA: +155,6%) sei sowohl auf das starke Wachstum in der margenstärkeren Region Deutschland als auch diverse Kostenoptimierungsmaßnahmen zurückzuführen. Positiv hätten hier z.B. Einsparungen bei den Vertriebsaufwendungen in Skandinavien (Vertriebskosten: -9,3% yoy) sowie der kosteneffizientere Versand- und Herstellungsprozess durch die in 2018 erhaltene Genehmigung zur verlängerten Transportzeit gewirkt. Darüber hinaus seien Einmaleffekte im Nachgang der Seracell-Übernahme in 2017 weggefallen. Belastend für das Nettoergebnis (0,8 Mio. Euro vs. MONe 2,1 Mio. Euro) seien in Q4 außerplanmäßige Abschreibungen auf eine Ausleihung und Beteiligung am slowakischen Tochterunternehmen (Finanzergebnis 2018: -0,8 Mio. Euro vs. -0,3 Mio. Euro im Vj.) sowie ein einmalig erhöhter Steueraufwand aufgrund von steuerlich nicht abzugsfähigen Verlusten in Form von Abschreibungen auf Ausleihungen gewesen. In 2019 rechne Markmann wieder mit einer geringeren Steuerquote von 20,0% (2018: 53,4%).In 2019 gehe Markmann von einer Fortsetzung des profitablen Wachstums aus und sehe Vita 34 gut positioniert, um auch am Konsolidierungsprozess der Branche aktiv mitzuwirken.Nach Überarbeitung seines Bewertungsmodells erhöht Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Kursziel von 16,00 Euro auf 16,50 Euro und bestätigt damit die Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie. (Analyse vom 29.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link