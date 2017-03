Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Mehr als 123.000 Familien nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt. (30.03.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe heute den Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung entspreche exakt den Mitte März berichteten vorläufigen Kennziffern. Die eingeschlagenen Buy and Build-Strategie habe im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Umsatzsteigerung geführt. Weiteres Expansionspotenzial sehe das Management u.a. im asiatischen Raum. Exemplarisch dafür stehe die Ende 2016 eingegangene Kooperation mit dem chinesischen Technologieunternehmen AVIC Biology.In Zusammenarbeit mit Vita 34 werde in Yinchuan eine Stammzellbank nach deutschen Qualitätsstandards aufgebaut. Das Management verspreche sich dadurch Zutritt zur bevölkerungsreichsten Volkswirtschaft der Welt. Darüber hinaus arbeite Vita 34 an der Gewinnung und Kryokonservierung von autologem Fettgewebe (AdipoVita). Erste Umsatzbeiträge aus dieser Produktinnovation erwarte das Unternehmen ab 2018 (0,2 Mio. Euro aktivierte Entwicklungsleistungen in 2016).Im Rahmen der vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen bereits einen Ausblick gegeben. Das Management rechne für 2017 mit einer auf Vorjahresniveau liegenden stabilen EBITDA-Marge von ca. 15%. Markmann habe seine Annahmen nun umfassend überarbeitet. Die Anhebung der Ergebnisprognosen resultiere im Wesentlichen aus der schneller als geplant voranschreitenden Integration der akquirierten Tochtergesellschaften (u.a. Verlegung des Labors der dänischen StemCare nach Leipzig). Laut Management sei die Integration im vergangenen Jahr bereits weitgehend abgeschlossen worden. Die daraus resultierenden Einsparungen, z.B. durch geringere Miete und Personalkosten, habe der Analyst nun in seinen Prognosen berücksichtigt (MONe 2016: ca. 0,4 Mio. Euro).Vor diesem Hintergrund bekräftigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie. Das Kursziel erhöhe sich infolge der Prognoseanhebung und der Fortschreibung des DCF-Models auf 8,40 Euro (zuvor: 7,50 Euro). (Analyse vom 30.03.2017)