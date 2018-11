Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

11,80 EUR (22.11.2018)



Tradegate-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

11,95 EUR (22.11.2018)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) mit Sitz in Leipzig ist die größte und erfahrenste Stammzellbank im deutschsprachigen Raum. Das 1997 gegründete Unternehmen ist Spezialist für die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und -gewebe zur medizinischen Vorsorge sowie für die Herstellung von Stammzelltransplantaten aus Nabelschnurblut. Gegenwärtig wird das Nabelschnurblut und -gewebe von rund 150.000 Kindern aus Deutschland und weiteren europäischen sowie außereuropäischen Ländern bei Vita 34 gelagert. Mit bereits 30 Anwendungen von zuvor im eigenen Kryolager aufbewahrten und für die medizinische Therapie hochwertig aufbereiteten Stammzelldepots kann Vita 34 die große Qualität ihrer Stammzellpräparate eindrucksvoll bestätigen. (23.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe den Q3-Bericht veröffentlicht und die Jahresziele bekräftigt. Die Erlöse seien im dritten Quartal um 0,2 Mio. Euro auf 5,4 Mio. Euro leicht zurückgegangen (MONe: 5,8 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies auf den in Q3/17 im Rahmen der Seracell-Akquisition erworbenen Auftragsbestand von ca. 0,5 Mio. Euro. Dieser habe im Vorjahr zu einer margenschwachen Umsatzerhöhung geführt und habe in Q3/18 nicht gänzlich durch Neugeschäft kompensiert werden können.Geografisch betrachtet zeige sich nach wie vor eine positive Entwicklung in der DACH-Region, wo nach Unternehmensangaben die Zahl der Einlagerungen konstant steige. Aufgrund der langjährigen Verträge mit den Partnerkliniken, wodurch sich Vita 34 inzwischen eine sehr hohen Marktabdeckung von 96% in Deutschland gesichert habe, dürfte dieser positive Trend auch in Zukunft anhalten. Ebenfalls zuversichtlich habe sich der Vorstand im Hinblick auf die Entwicklung in Serbien und Italien gezeigt, wo Anfang des Jahres die Vertriebspartner gewechselt worden seien. Hier sei mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad ab 2019 zu rechnen.Trotz des leichten Umsatzrückgangs in Q3 habe sich das EBITDA um 14,7% auf 1,3 Mio. Euro verbessert (MONe: 1,2 Mio. Euro). Hintergrund dafür seien einerseits geringere Umsatzkosten (39,9% vs. 46,8% im Vj.), was primär an den gestiegenen Erlösen im margenstarken Kernmarkt Deutschland liege. Darüber hinaus hätten sich u.a. durch das Kostensenkungsprogramm in Skandinavien die Marketing- und Vertriebsaufwendungen spürbar reduziert (1,1 Mio. Euro vs. 1,5 Mio. Euro in Q3/17). Aufgrund der erfreulichen Ertragsentwicklung in den ersten neun Monaten (EBITDA 9M: +316,5%) sei auch der operative Cashflow auf 3,7 Mio. Euro deutlich gestiegen (Vj.: 1,0 Mio. Euro). Die liquiden Mittel hätten sich dementsprechend sowie durch die Auflösung langfristiger Finanzanlagen auf 7,3 Mio. Euro erhöht (H1/18: 3,9 Mio. Euro).Vita 34 sei nach 9M auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Den Kursrückgang der letzten drei Monate (-28,2%) könne der Analyst aus fundamentaler Sicht nicht nachvollziehen.Nach Anpassung seiner Prognosen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, daher die Kaufempfehlung für die Vita 34-Aktie mit einem neuen Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 16,50 Euro). (Analyse vom 22.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link