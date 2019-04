Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

144,30 EUR +0,08% (24.04.2019, 10:25)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

161,66 USD +0,79% (23.04.2019, 22:02)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (24.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Visa-Aktie (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Seit dem Börsengang Anfang 2008 belaufe sich die Performance von Visa auf über 1.260%. Damit gehöre das Papier des US-Kreditkartenkonzerns zu den stärksten Werten in den USA und sei ein wahrer Tenbagger. Aktuell habe die Visa-Aktie ein neues Allzeithoch markiert. Ein Ende des Aufwärtstrends sei allerdings noch lange nicht in Sicht.Heute am 24. April lege Visa seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor. Dies könnte der Aktie erneut Schwung verleihen. Analysten zufolge dürfte sich der Gewinn je Aktie von 1,11 USD im Vorjahreszeitraum auf 1,24 USD gesteigert haben. Beim Umsatz würden die Experten mit einer Steigerung um rund 7% auf 5,46 Mrd. USD rechnen, so Stefan Sommer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2019)