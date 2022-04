Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

197,00 EUR +4,12% (27.04.2022, 08:09)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

190,14 EUR -1,85% (26.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

201,10 USD -4,22% (26.04.2022, 22:00)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Visa habe Gewinn und Erlöse im vergangenen Geschäftsquartal kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende März habe der US-Konzern unter dem Strich 3,6 Mrd. USD verdient und damit 21% mehr als vor einem Jahr. Zudem habe der US-Kreditkartenkonzern einen Umsatzanstieg um 25% auf 7,2 Mrd. USD bekanntgegeben. Insgesamt habe das abgewickelte Zahlungsvolumen um 17% zugelegt, v.a. dank eines starken Anstiegs von Transaktionen im Ausland. Vorstandschef Alfred Kelly habe von einem starken Quartal gesprochen - die Auswirkungen der zu Jahresbeginn grassierenden Virus-Variante Omikron seien nur von kurzer Dauer gewesen und die weltweite konjunkturelle Erholung von der Corona-Krise habe sich letztlich fortgesetzt.Bei Anlegern seien die Quartalszahlen gut angekommen, die Visa-Aktie sei nachbörslich zeitweise um mehr als 4% gestiegen. Das Unternehmen rechne weiter mit florierenden Geschäften, so dürfte ein Comeback des Reiseverkehrs die internationalen Kreditkartenzahlungen weiter anschieben."Der Aktionär" habe Visa vor zwei Jahren zum Kauf empfohlen. Der Wert befinde sich seitdem deutlich im Plus. Investierte Anleger könnten an Bord bleiben, sollten ihre Position jedoch mit einem Stopp bei 150 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: