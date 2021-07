XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

211,10 EUR -0,35% (16.07.2021, 10:53)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

249,02 USD +2,00% (16.07.2021, 22:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (26.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.In der vergangenen Woche habe der US-Konzern Currencycloud übernommen, einen Anbieter von Technologie für grenzübergreifende Zahlungen für 700 Mio. GBP. In dieser Woche werde Visa nun Quartalszahlen veröffentlichen. Sie könnten die Markterwartungen übertreffen. Die Visa-Aktie laufe im Vorfeld der Zahlen In Richtung Allzeithoch, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.07.2021)Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link