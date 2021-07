Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei am Montag um mehr als 1% gefallen und habe ein Zwei-Monatstief inmitten wachsender Sorgen über Covid-19-Ausbrüche erreicht. Der Index sei unter die langfristige Aufwärtstrendlinie gefallen, die nun als nächster Widerstand fungiere, und teste derzeit die untere Grenze der 1:1-Struktur. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, dann läge die nächste Unterstützung bei 15.123 Punkten.



Die Aktien der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) seien um mehr als 3% aufgrund von Bedenken gefallen, dass die sich schnell ausbreitende Delta-Variante die Reisenachfrage behindern und die laufende globale wirtschaftliche Erholung verlangsamen könnte. Am Freitag hätten Reiseaktien Auftrieb erhalten, nachdem US-Präsident Biden die mögliche Wiederaufnahme von Transatlantikflügen angedeutet habe.



Linde (ISIN IE00BZ12WP82/ WKN A2DSYC) habe seine fünfte Flüssigwasserstoff-Anlage in den Vereinigten Staaten in Betrieb genommen. Um die steigende Nachfrage von Kunden zu befriedigen, solle die neueste Anlage des Unternehmens in La Porte, Texas, 30 Tonnen hochreinen Flüssigwasserstoff pro Tag liefern.



Die Volkswagen AG (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) gehe davon aus, dass sich die Chipversorgung in den nächsten sechs Monaten verbessern werde. "Wir hoffen, dass die Krise bei der Chipversorgung in diesem Sommer ihren Tiefpunkt erreicht und erwarten eine Verbesserung der Situation in der zweiten Jahreshälfte", habe der China-Chef von Volkswagen, Stephan Wöllenstein, gegenüber Reportern gesagt. Ab August werde das Unternehmen einige Chips von einem neuen Lieferanten beziehen, habe Wöllenstein gesagt und hinzugefügt, dass dieser Schritt die Knappheit im September zu lindern beginnen werde. (19.07.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices starteten unter starkem Verkaufsdruck in die Woche, da die Sorgen über die Ausbreitung der Delta-Variante von COVID-19 zunahmen, so die Experten von XTB.Ölgiganten wie BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) und Royal Dutch Shell (ISIN GB00B03MLX29/ WKN A0D94M) seien um mehr als 2,0% gefallen, getroffen von fallenden Rohölpreisen, nachdem sich die Minister der OPEC+ auf eine Erhöhung des Angebots ab August geeinigt hätten. Anderswo würden Anleger eine mögliche Verschiebung der Dynamik der bevorstehenden Wahlen in Deutschland nach der Wetterkatastrophe im Land beobachten, wobei der Vorsprung des Mitte-Rechts-Blocks gegenüber den Grünen auf 10%-Punkte geschrumpft sei. Außerdem hebe England alle verbleibenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens auf, zu einer Zeit, in der die Zahl der Coronavirus-Infektionen hoch sei und steige.