Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

8,95 EUR -17,19% (13.01.2022, 20:47)



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

10,215 USD -17,42% (13.01.2022, 20:40)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

0QL



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (13.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, Ticker-Symbol: 0QL, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Die Aktie von Virgin Galactic sei 2021 rund 50 Prozent gefallen. Und auch in diesem Jahr stehe bisher eine negative Performance zu Buche. Heute setze sich der Abwärtstrend fort und das Papier des Weltraumtourismusunternehmens verliere im zweistelligen Prozentbereich. Grund sei eine Kapitalmarktmaßnahme, die man heute verkündet habe.So wolle das US-Unternehmen, hinter dem der britische Milliardär Richard Branson stehe, Wandelanleihen in Höhe von bis zu 500 Millionen Dollar begeben. Die Schuldverschreibungen sollten bis 2027 in Aktien umgewandelt werden können."Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission zur Finanzierung von Betriebskapital, allgemeinen und administrativen Angelegenheiten und Kapitalausgaben zu verwenden, um die Entwicklung seiner Raumfahrzeugflotte zu beschleunigen", heiße es in einer Erklärung des Unternehmens.Die Aktie verliere am Donnerstag rund 17 Prozent und notiere bei 10,36 Euro.Die Kapitalmaßnahme komme an der Börse alles andere als gut an. Zudem sei nach wie vor unklar, wann konkret die ersten Flüge (mit Menschen) ins All starten würden. Kurzum: Wer bei dieser Geschichte mitmachen wolle, sollte allenfalls mit kleinen Beträgen operieren. Das Risiko ist einfach zu hoch, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Virgin Galactic-Aktie. (Analyse vom 13.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link