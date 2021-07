Während viele Probleme auf der Erde noch nicht gelöst seien, würden viele Unternehmen Richtung Raumfahrt streben. Was derzeit nach einem Ego-Wettlauf von Milliardären aussehe, dürfte in den kommenden Jahrzehnten zu einem großen Trend werden. Direkte Investments in reine Space-Unternehmen seien derzeit kaum möglich. Virgin Galactic sei extrem volatil, Raumfahrt-Unternehmen wie OHB seien als Zulieferer noch in relativ kleinen Dimensionen engagiert. Gut möglich, dass SpaceX bald an die Börse gehe, um weiteres Kapital für die Expansion einzusammeln, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

30,20 USD -4,85% (16.07.2021, 22:10)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (18.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Nach Richard Branson, der mit einem von Virgin Galactic entwickelten Raketenflugzeug kürzlich in den Orbit geflogen sei, wolle in der nächsten Woche auch Jeff Bezos abheben. Gemeinsam mit anderen Gutbetuchten lasse er sich sogar in eine Höhe von gut 100 Kilometer schießen. Weltraum-Tourismus solle bereits in wenigen Jahren erschwinglich sein. Ein Trend auch für Anleger?Der Chef von Virgin Galactic sei am 11. Juli 2021 als erster Milliardär erfolgreich ins All geflogen. Mit seinem Raketenflugzeug "VSS Unity" sei Richard Branson mit drei weiteren Passagieren und zwei Piloten in dreifacher Schallgeschwindigkeit bis in 86 Kilometer Höhe über der Erde geflogen und habe etwa drei Minuten Schwerelosigkeit erlebt. Inklusive Start mit Trägerflugzeug und Rückflug zur Erde habe der ganze Spaß gut eine Stunde gedauert.Die Virgin Galactic-Aktie sei vor dem medienwirksam umgesetzten Weltraumflug kräftig angezogen. Nach erfolgreicher Rückkehr der Astronauten sei das nur in New York gehandelte Papier abgesackt. Von 50,57 USD am vergangenen Montag sei eszwischenzeitlich bis auf 31,15 USD am Freitag in die Tiefe gegangen - ein Wochenverlust von 38%.Die Auftragsbücher seien voll, die potenzielle Gewinnspanne könnte gewaltige Dimensionen annehmen. Auch wenn erste Tickets für den schwerelosen Start zunächst nur für sehr vermögende Kunden infrage kämen - Virgin Galactic verlange 250.000 USD - dürfte ein künftiger Boom des Weltraumtourismus kaum aufzuhalten sein. Auch die ersten Verkehrsflüge vor fast 100 Jahren seien anfangs nur für Reiche erschwinglich gewesen.Virgin Galactic werde schon in naher Zukunft ernsthafte Konkurrenz von Blue Origin bekommen. Das (noch) nicht börsennotierte Unternehmen des Gründers von Online-Handelsriese Amazon.com Jeff Bezos arbeite seit Jahren an einem Programm für private Raumflüge. Viele Testflüge seien erfolgreich absolviert worden. Am kommenden Dienstag, 20. Juli 2021, wolle dann Bezos selbst ins All aufbrechen.