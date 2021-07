Xetra-Aktienkurs Villeroy & Boch-Aktie:

Villeroy & Boch (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) bietet Planern, Bauherren, Architekten und Innenarchitekten Komplettlösungen für ihren Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf. Das Produktangebot umfasst unter anderem Badarmaturen und Kücheneinrichtungen. Villeroy & Boch vermarktet die Einrichtungspakete durch Ausstellungen bei den Marktpartnern in Handel und Handwerk, die in kompletten Raumsituationen wie Bad, Küche, Wohn- und Essbereich präsentiert werden. An 15 Produktionsstätten in Europa, Mexiko und Thailand fertigt Villeroy & Boch komplette Einrichtungen für Bad und Küche.



Aus Eigen- sowie Auftragsfertigung werden angeboten: Sanitärgeräte wie Waschbecken, WCs, Bidets, Urinale, Duschwannen, Armaturen, Dusch- und Badewannen aus hochwertigem Kunststoff, keramische Küchenspülen, Bad- und Küchenmöbel, Bad-Accessoires (Spiegel, Leuchten, Duschabtrennungen) sowie Bad-Textilien. Durch eigene Vertriebsgesellschaften und Importeure ist das Unternehmen in 125 Ländern der Erde vertreten. (01.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Villeroy & Boch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Keramikherstellers Villeroy & Boch AG (ISIN: DE0007657231, WKN: 765723, Ticker-Symbol: VIB3) unter die Lupe.Angesichts der weiterhin sehr positiven Geschäftsentwicklung in H1 erhöhe der Vorstand die Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2021. Er erwarte nun eine Steigerung des Konzernumsatzes auf 885 Mio. Euro (bisher: fünf bis zehn Prozent über dem Vorjahreswert von 800 Mio. Euro) sowie einen Anstieg des operativen Gewinns von rund 50 Mio. Euro im Vorjahr auf über 75 Mio. Euro (bisher: deutlich überproportionaler Anstieg).Die Anhebung der Ergebnisprognose beruhe auf der höheren Umsatzerwartung und auf erfolgreich umgesetzten Strukturmaßnahmen wie dem im letzten Jahr begonnenen Transformations- und Effizienzprogramm. Bereits im April habe Villeroy & Boch von einer erheblichen Nachfrage nach seinen Produkten gesprochen und die Prognosen angehoben. "Wir profitieren derzeit verstärkt vom Trend der Renovierung und Neuausstattung des Zuhauses", so Vorstand Frank Göring damals. Apropos Göring: Der Vorstand habe laut Mitteilung erst am 15. Juni Villeroy & Boch-Aktien im Wert von 22.187,50 Euro im Schnitt zu 17,75 Euro je Aktie gekauft.Mit der aktuellen Meldung steige die Villeroy & Boch-Aktie auf ein Mehrjahreshoch bei über 19 Euro. Als nächstes Ziel warte das Allzeithoch vom 20. Juni 2017 bei 20,75 Euro. Analyst Ralf Marinoni von der Qurin Privatbank habe den Titel bereits vor dieser Prognoseerhöhung mit Ziel 34 Euro zum Kauf empfohlen. Mit einem 2022er-KGV von 12 sei die Aktie noch immer günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Villeroy & Boch-Aktie: