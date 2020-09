Bonn (www.aktiencheck.de) - Der vietnamesische Aktienmarkt verzeichnete mit einem Kursplus von neun Prozent seit Anfang August zuletzt eine der besten Wertentwicklungen weltweit, so die Analysten von Postbank Research.



Die Anleger würden auf eine konjunkturelle Erholung setzen. Dies zeige sich daran, dass Unternehmen aus dem Energiesektor und Hersteller von Konsumgütern und Grundstoffen zuletzt die besten Kursentwicklungen verzeichne hätten. Belebt werde die vietnamesische Wirtschaft durch öffentliche Investitionen, die in den ersten acht Monaten des Jahres 30 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen hätten. Zur Stützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen sei ein zweites Konjunkturpaket derzeit bereits in der Vorbereitung. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, rechne mit einem Umfang von umgerechnet 680 Millionen Euro. Zusätzlich könnte die zunehmende ausländische Nachfrage nach vietnamesischen Tech-Produkten den Aktienmarkt stützen. Getrieben durch gestiegene Ausfuhren von Smartphones und Computerteilen hätten die Exporte im August 2,5 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. (11.09.2020/ac/a/m)





