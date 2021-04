Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (29.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Beim ersten Blick ins Depot könne es Vestas-Aktionären aktuell etwas unwohl werden. Die Aktie des dänischen Turbinenbauers notiere nur noch knapp unterhalb von 35 Euro. Doch Panik sei nicht angebracht, denn die Lösung für den deutlichen Kursverfall sei einfach: Vestas habe einen Aktiensplit durchgeführt.Im Verhältnis 5 zu 1 seien Anlegern neue Aktien eingebucht worden. Die neuen Aktien würden mit der ebenfalls neuen (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS) gehandelt. Mit einem Aktiensplit wollten Unternehmen in der Regel für höhere Liquidität sorgen, da mehr Investoren auch mit kleineren Beträgen in die Aktie investieren könnten. Auch wenn es eigentlich ein Nullsummenspiel sei, habe sich in der Vergangenheit häufig gezeigt, dass sich ein solcher Schritt durchaus auszahle.Spannend werde es bei Vestas bereits wieder in der kommenden Woche. Am 5. Mai präsentiere der dänische Konzern seine Quartalszahlen. Erwartet würden Umsätze von 3,08 Mrd. USD und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 297 Mio. USD. Unter dem Strich dürfte ein kleiner Gewinn anfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link