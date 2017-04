Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

76,945 EUR -1,18% (05.04.2017, 14:21)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Börse Kopenhagen Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS.CO



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (05.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Der Titel bahne sich kontinuierlich seinen Weg weiter nach oben. Kein Wunder, habe Vestas kürzlich gleich mehrere große Aufträge erhalten: ein Großprojekt im US-Bundessaat Texas, für das das dänische Unternehmen 43 Windturbinenliefern liefern werde, sowie einen Offshore-Windpark in der Nordsee.Das Papier des Windanlagenbauers sehe charttechnisch weiterhin klasse aus. Der Aufwärtstrend sei intakt.Investoren sollten kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2017)Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:76,80 EUR -1,03% (05.04.2017, 14:01)