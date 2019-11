Stuttgart-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (19.11.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analystin Alethia Young von Cantor Fitzgerald:Alethia Young, Aktienanalystin von Cantor Fitzgerald, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Empfehlung die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) überzugewichten.Crispr Therapeutics, der Partner von Vertex Pharmaceuticals Inc., habe die ersten frühklinischen Daten zu CTX001 bekannt gegeben.Die Ergebnisse sind nach Ansicht der Analysten von Cantor Fitzgerald in hohem Maße ermutigend. Das Pipeline-Programm könnte für Vertex sehr interessant sein.Analystin Alethia Young erhöht die Erfolgschancen von CTX001 im Bewertungsmodell von 10 auf 20%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie: