Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

140,71 Euro +23,06% (19.07.2017, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 161,49 +22,19% (19.07.2017, 17:24)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs.

(19.07.2017/ac/a/n)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Alethia Young von der Credit Suisse:Alethia Young, Aktienanalystin der Credit Suisse, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Vertex Pharmaceuticals Inc. habe eine schockierend starke Wirksamkeit in den Dreifach-Studien gegen zystische Fibrose unter Beweis gestellt. Gleiches gelte für den Aspekt der Sicherheit.Die Analysten der Credit Suisse erhöhen ihre Wahrscheinlichkeitsprognose für eine Zulassung von 75 auf 100%. Die Analystin Alethia Young setzt das Kursziel für die Vertex Pharmaceuticals-Aktie von 125,00 auf 195,00 USD herauf.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse halten die Analysten der Credit Suisse am "outperform"-Rating fest.Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:140,40 Euro +24,30% (19.07.2017, 16:42)