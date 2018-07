Deutschland übernimmt Verantwortung



Die Ministerin erklärte, dass es nicht nur um die Frage der Investitionshöhe - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - gehe. Es gehe auch darum, was für Fähigkeiten der Nato zur Verfügung gestellt werden und was für Beiträge das jeweilige Land leistet.

Hier müsse Deutschland sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. "Wir können sehr selbstbewusst unseren Partnern deutlich machen, das wir Verantwortung übernehmen", betonte von der Leyen.



Sie erklärte, dass Deutschland sowohl zweitgrößte Truppensteller in der Nato als auch der zweitgrößte Truppensteller in Afghanistan sei. Außerdem ist Deutschland in Litauen als Rahmennation in der Verantwortung. Dazu sei Deutschland der zweitgrößte Nettozahler in der Nato.



Wir haben in den vergangene Jahren bewiesen, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass man sich auf uns verlassen kann", so von der Leyen.



Transatlantisch bleiben - europäischer werden



Die Verteidigungsministerin legte in ihrer Rede auch einen besonderen Fokus auf Europa. "Wir arbeiten daran, das wir ein Europa haben, das schützt." Dazu wurde die europäische Verteidigungsunion aus der Taufe gehoben und ein europäischer Verteidigungsfond auf den Weg gebracht. "Zum ersten Mal wird europäisches Geld für Ausrüstung auch ausgegeben", erklärte die Ministerin. "Im übergeordneten Sinne kann man in der Verteidigung sagen, Europa ist dann am stärksten, wenn es gemeinsam handelt. Dieser Haushalt ist auch ein Beleg dafür." (Pressemitteilung vom 04.07.2018) (05.07.2018/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutschland steht fest zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Verteidigungsministerin von der Leyen bekräftigte das 2014 in Wales beschlossene Ziel. Mit dem jetzt vorliegenden Wehretat zeige die Bundesregierung ihre Verlässlichkeit im transatlantischen Bündnis."Mir ist wichtig, dass wir hier - und das atmet dieser Haushalt - das wir vor allen Dingen für unsere Soldatinnen und Soldaten verlässlich bleiben", sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Bundestag.