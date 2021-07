Trotz Corona-Krise seien die Vermögen im Jahr 2020 insgesamt weiter angestiegen, wobei zu berücksichtigen sei, dass die Autoren des Berichts den US-Dollar als Maßeinheit für finanziellen Wohlstand gewählt hätten. Folglich werde man im Hinterkopf behalten müssen, dass der Euro im Jahr 2020 um ca. 9% gegenüber dem US-Dollar aufgewertet habe. Dadurch erkläre sich etwa die Zurückstufung der USA als dasjenige Land, welches im Durchschnitt das größte Finanzvermögen (ohne selbstgenutzte Wohnungen) weltweit aufweise. Den Spitzenplatz hätten die Amerikaner an die Schweiz abtreten müssen. Auffällig sei das Abrutschen Japans, wobei der schwache Japanische Yen dabei eine entscheidende Rolle gespielt habe. Deutschland lande beim durchschnittlichen Finanzvermögen auf dem sechzehnten Platz. Interessant sei, dass mit Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur Länder aus Asien und Ozeanien auf dem Vermögensvormarsch seien.



Unter den europäischen Ländern mit besonders hohem Durchschnittsvermögen fänden sich alte Bekannte, namentlich die Schweiz, die Niederlande, Belgien, Dänemark und Schweden. Weil aber die Durchschnittswerte durch die Kategorie der "Superreichen" oftmals nach oben verzerrt seien, biete Credit Suisse zusätzlich die Darstellung des Medians des Finanzvermögens an. Der Median sei bekanntlich das mittlere Element einer Verteilung, bei der eine Hälfte mehr und die andere Hälfte weniger aufweise als der Median. Daher eigne sich der Median besser, um die Vermögenssituation in der Breite der Bevölkerung darzustellen.



Sodann ändere sich die Reihenfolge der Länder mit dem höchsten disponiblen Finanzvermögen ihrer Bürger deutlich. Gemessen am Median des Vermögens nehme Australien vor Belgien und Hongkong den Spitzenplatz ein, gefolgt von Hongkong, Dänemark und der Schweiz. Mit anderen Worten: In diesen Ländern sei der finanzielle Wohlstand nicht nur besonders hoch, er sei auch recht breit gestreut in der Bevölkerung. Dieser Befund gelte besonders auch für Japan, das sich bei der Medianbetrachtung um sieben Plätze gegenüber der Durchschnittsbetrachtung nach oben schiebe. Umgekehrt sehe es in den Vereinigten Staaten aus. Das Land werde vom zweiten auf den dreiundzwanzigsten Platz durchgereicht, woran sich zeige, dass die vielen Superreichen in den USA den Vermögensdurchschnitt stark nach oben verzerren würden.



Nicht viel besser ergehe es Deutschland. Die Bundesrepublik schaffe es nicht unter die zwanzig wohlhabendsten Länder der Welt. Anders als seine reichen Nachbarländer (vor allem Schweiz, Niederlande, Belgien und Dänemark) sei Deutschland beim Finanzvermögen seiner Bürger abgeschlagen. Die Haupterklärung für die seit vielen Jahren zu beobachtende schwache Entwicklung der Finanzvermögen in der Bundesrepublik liege nicht zuletzt in der hiesigen Aktienfeindlichkeit. Indem es seit Jahrzehnten nicht gelungen sei, eine kapitalgedeckte dritte Säule der Altersvorsorge dem Umlagemodell an die Seite zu stellen, nehme der inzwischen traditionelle Abstieg seinen Lauf. Die Beteiligung an der Wertschöpfung der Unternehmen sei der weltweite Schlüssel zum finanziellen Wohlstand. Da von der deutschen Politik angesichts völlig anderer Prioritäten auf diesem Feld nichts zu erwarten sei, tue der Einzelne gut daran, Aktien- und Aktienfondsanlagen langfristig zu priorisieren. (Ausgabe vom 29.06.2021) (08.07.2021/ac/a/m)







