Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Markt hat sich in den letzten Minuten nach den Äußerungen der russischen Verhandlungsführer deutlich bewegt, so die Experten von XTB.



Nach Angaben Russlands seien die Friedensgespräche konstruktiv und würden in die "praktische" Phase eintreten. Die russische Seite schließe auch ein Treffen auf der Putin-Zelensky-Linie nicht aus. Darüber hinaus habe Minister Schoigu angekündigt, dass Russland seine militärischen Aktivitäten in der Nähe von Kiew und Tschernihiw reduzieren werde, um die Voraussetzungen für einen Dialog zu schaffen. Auch die Ukraine habe angedeutet, dass sie Raum für Gespräche zwischen Zelensky und Putin sehe.



Natürlich sei es erwähnenswert, dass das meiste davon aus Russland komme. Zuvor habe die Ukraine angedeutet, sie wolle über die Krim und den Abzug russischer Militäreinheiten aus den Separatistengebieten sprechen. Beide Seiten hätten sich nicht zu ihren Erklärungen geäußert. Es sei daran erinnert, dass die Märkte bis vor kurzem auf Putins Äußerungen über Konstruktivität reagiert hätten, die sich als unwahr herausgestellt hätten. (29.03.2022/ac/a/m)



