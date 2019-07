Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart konnten nur europäische und US-Aktienindices leichte Gewinne erzielen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Die Schätzungen einiger Juli-Einkaufsmanagerindices am Mittwoch könnten - u.a. für Deutschland, die Eurozone und die USA - deutlichere Impulse bringen, wobei der neueste ifo-Geschäftsklimaindex, für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, die meiste Beachtung finden werde. Sollte sich die Schwäche im Verarbeitenden Gewerbe manifestieren und auch der Dienstleistungsindex erneut nachgeben, würde der Handlungsdruck auf die EZB weiter zunehmen. Zumindest werde von EZB-Präsident Draghi in der Pressekonferenz zum Zinsentscheid am Donnerstag eine konkrete Ankündigung der Zinssenkung für die Einlagenfazilität im September erwartet.



Auch wenn die konjunkturbelebende Wirkung fraglich sei, würde eine Enttäuschung der hohen Erwartungen sowohl den Aktien- als auch den Anleihekursen vorerst einen Dämpfer versetzen. Mit Blick auf Großbritannien, werde die Wahl des neuen Parteivorsitzenden der Tories zunächst kaum Auswirkungen auf die internationalen Kapitalmärkte haben - zumindest solange es erwartungsgemäß Boris Johnson werde. Erst nach der Sommerpause werde der Brexit-Prozess die Kurse wieder stärker bewegen. (23.07.2019/ac/a/m)



