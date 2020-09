Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (14.09.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Anfang August hätten die Experten noch dazu geraten, bei der Aktie von Vectron abzuwarten, jetzt seien sie im Musterdepot eingestiegen. Denn das Unternehmen habe die richtige Antwort auf die schwierigen Geschäftsbedingungen der Kunden und starte trotz Corona durch.Vectron stehe vor einem Schub, da Kassen jetzt mit einer technischen Sicherheitseinrichtung ausgestattet werden müssten. Die Frist dafür sei wegen Corona verlängert worden, neuer Stichtag sei April 2021 - aber Unternehmen müssten jetzt schon eine Auftragsvergabe vorweisen. Da Gastronomen in der Coronakrise klamm seien, biete Vectron für die Premiumkassen ein kostenloses Update an, wenn die Kunden ein kleines Digitalpaket buchen würden. Zugleich habe die Gesellschaft mit der Zweitmarke Duratec auch ein abgespecktes Kassensystem im Programm, das komplett kostenlos angeboten werde, aber verbunden mit einem größeren Digitalpaket. Auf der Basis solle das Digitalgeschäft nach langer Vorlaufzeit jetzt durchstarten.Mit dem Rückenwind sollten nach einem Umsatz von 25 bis 29 Mio. Euro und einem EBITDA zwischen -2 und 0,25 Mio. Euro in 2020 schon im nächsten Jahr 50 Mio. Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 20% erwirtschaftet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: