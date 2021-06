Für die kommenden Geschäftsjahre rechne der Analyst mit einem sichtbaren Ergebnisanstieg, begleitet von einer sukzessiven Rentabilitätsverbesserung. Die allgemeine Margenverbesserung sei einerseits auf Skaleneffekte, als Folge der positiven Umsatztendenz zu sehen. Darüber hinaus gehe der Analyst davon aus, dass die wiederkehrenden Umsätze aus dem neuen Digitalangebot margenstärker sein dürften als der bisherige alleinige Verkauf von Kassensystemen.



Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, hat die Vectron Systems AG im Rahmen eines DCF-Modells bewertet und ein Kursziel in Höhe von 21,15 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs in Höhe von 13,30 EUR vergebe er damit das Rating "kaufen". (Analyse vom 18.06.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Vectron Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

13,28 EUR -1,92% (21.06.2021, 11:31)



Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

13,26 EUR -1,63% (21.06.2021, 10:25)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S



Kurzprofil Vectron Systems:



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (21.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) zu kaufen.Bei der Vectron Systems AG habe bislang insbesondere der Verkauf von Kassensystemen im Vordergrund gestanden. Neben der zum Teil selbst entwickelten Hardware sei die Vectron-Software das wichtigste Asset der Vectron-Produkte. Mit mittlerweile mehr als 240.000 Installationen in mehr als 30 Ländern zähle Vectron Systems AG zu den größten europäischen Herstellern von Kassensystemen und habe sich in Deutschland insbesondere bei Bäckereien und Gastronomiebetrieben einen Marktanteil von etwa 25% sichern können.Mit dem Vertrieb der Kassensysteme habe die Vectron Systems AG bislang größtenteils einmalige Umsätze erwirtschaftet. Da jedoch digitale Services zunehmend an Bedeutung gewinnen würden, werde die Gesellschaft das Digitalgeschäft in den Mittelpunkt der Strategie stellen. Damit verbunden sei eine deutliche Erhöhung der wiederkehrenden Einnahmen sowie eine Steigerung des Life-Cycle-Values je Kunde. Über Cloud-Module könnten die Vectron-Kunden nun mehrere digitale Services, die sie sonst über viele Einzelverträge abdecken würden, direkt mit dem Erwerb der Vectron-Kassen über den Fachhandel dazubuchen. Die Kasse diene künftig als SaaS-Datacenter, mit einer direkten Verbindung zu den Vectron-Cloud-Services. Beispiele für Cloud-Module seien Rechnungsarchive, Speisekarten-Downloads, Ausgabe digitaler Bons, DATEV-Anbindung aber auch Tischreservierungen, Online-Bestellservices oder die kontaktlose Abrechnung.Ein weiterer wichtiger Aspekt der Geschäftsentwicklung sei die so genannte Fiskalisierung von Kassensystemen, im Rahmen derer es bis zum Stichtag 31.03.2021 verpflichtend gewesen sei, dass die in den Kassen aufgezeichneten Daten durch eine technische Sicherheitseinrichtung zu schützen seien. Bereits in der Vergangenheit habe die Vectron Systems AG von solchen regulatorischen Maßnahmen, die in der Regel eine Neuanschaffung oder Umrüstung der bestehenden Kassen erfordern würden, profitiert. Jedoch hätten die pandemiebedingten Schließungen der Gastronomie zu einer deutlichen Verzögerung bei den Neubestellungen geführt und die Gesellschaft gehe derzeit davon aus, dass weniger als 50% der Kassen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen würden. Nach Auskunft des Vectron-Managements solle für einen Zeitraum von ca. zwei Jahren hieraus positive Effekte vorliegen. Trotz der Pandemielage sei die Vectron Systems AG aber in der Lage gewesen, in 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von 10,3% auf 27,77 Mio. EUR (VJ: 25,17 Mio. EUR) zu erwirtschaften.Im Zuge der Geschäftsausweitung sowie vor dem Hintergrund der anstehenden notwendigen technischen Weiterentwicklung der Kassensysteme habe die Gesellschaft einen Ausbau der Belegschaft, insbesondere im Bereich der Produktentwicklung, vorgenommen. Auch Investitionen in die Entwicklung der neuen digitalen Services hätten insgesamt die operative Kostenbasis angehoben. Trotz Umsatzsteigerung habe sich daher das EBITDA auf -2,19 Mio. EUR (VJ: -1,39 Mio. EUR) reduziert. Analog zum EBITDA habe das Nachsteuerergebnis mit -2,07 Mio. EUR (VJ: -1,39 Mio. EUR) ebenfalls unter Vorjahreswert gelegen.Mit "resmio", "epay" oder "restablo" verfüge die Vectron über Kooperationspartner in diesem wachstumsstarken Segment. Eine weitere Anbindung mit größeren Lieferdiensten solle zudem zukünftig möglich sein.Nach Ablauf der kurzfristigen Effekte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Fiskalisierung werde die Vectron ab dem laufenden Geschäftsjahr 2021 verstärkt den Vertrieb der digitalen Services adressieren. Es sei dabei geplant, einen starken Anstieg der wiederkehrenden Umsätze zu erreichen, wodurch insgesamt eine höhere Umsatzstabilität erreicht werden solle. Der Löwenanteil des Fiskalisierungseffektes sollte jedoch noch im laufenden Geschäftsjahr 2021 für zusätzliches Geschäft sorgen, während bereits ab dem kommenden Geschäftsjahr 2022 mit einem nachlassenden Effekt zu rechnen sei. Zugleich rechne der Analyst aber mit einer stark anziehenden Nachfrage nach digitalen Services und folglich sollten die wiederkehrenden Umsätze diese rückläufige Nachfrage auffangen.In Summe rechne der Analyst, nach einem starken Umsatzanstieg auf 34,62 Mio. EUR (2021e), mit einer Fortsetzung des Umsatzwachstums auf 41,16 Mio. EUR (2022e) sowie auf 57,58 Mio. EUR (2023e).