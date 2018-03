Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

26,60 EUR -1,84% (15.03.2018, 10:07)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (15.03.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Bei der Aktie von Vectron sei es jüngst deutlich aufwärts gegangen. Habe das Papier vor kurzem noch bei Kursen von 22 Euro notiert, müsse man inzwischen bereits mehr als 28 Euro für einen Anteilsschein berappen. Auf die Chancen von Vectron hätten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" erst kürzlich hingewiesen. Die starke Aufwärtsbewegung sei durch angebliche Übernahmegerüchte angefeuert worden. Anscheinend solle PayPal Interesse haben, Vectron zu übernehmen. Die Aktienexperten würden das aber für wenig wahrscheinlich halten. Nicht auszuschließen sei, dass Vectron PayPal als neuen Partner gewinne, worüber ebenfalls spekuliert werde. Allerdings stehe Vectron in einer engen Partnerschaft mit dem Coca-Cola-Konzern. Ob es hierfür noch PayPal brauche? Die Vectron Systems-Aktie bleibe wegen der GetHappy-Story weiter spannend. Unabhängig von Übernahmegerüchten oder einer Partnerschaft mit PayPal. Keine Stücke abgeben, raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:26,60 EUR 0,00% (15.03.2018, 10:08)