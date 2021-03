Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vector Acquisition-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Vector Acquisition Corp. (ISIN: KYG9442R1002, WKN: A2QD6E, NASDAQ-Symbol: VACQU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mantelgesellschaft Vector Acquisition Corporation stehe Medienberichten zufolge kurz vor der Übernahme von Rocket Lab. Der Deal, der noch am Montag abgeschlossen werden könnte, würde das Raketen-Start-up mit mehreren Milliarden bewerten. Die Aktie des SPAC springe und stehe vorbörslich zweistellig im Plus.Rocket Lab gelte als führend im Bereich kleiner Raketen. Mit den 18 Meter hohen Flugkörper schieße das Unternehmen im Auftrag von Regierungen und Firmen leichte Satelliten ins All - laut eigenen Angaben bislang schon 97 Stück in 16 erfolgreichen Starts. Zweimal seien die Raketen abgestürzt.Wie das Wall Street Journal berichte, bewerte Vector Acquisition Rocket Lab im Rahmen der Übernahme mit rund 4,1 Milliarden Dollar. Dabei seien auch die Schulden der Amerikaner eingerechnet.Die Aktie des an der NASDAQ gelisteten Vector Acquisition-SPACs habe auf die Nachricht der Übernahme vorbörslich mit einem Kurssprung von zwischenzeitlich mehr als 40 Prozent reagiert. Aktuell würden die Papiere gut 14 Prozent im Plus notieren.Sollten die Gespräche nicht doch noch scheitern, komme mit Rocket Lab eine junge Erfolgsstory der kommerziellen Raumfahrt an die Börse. Eine Bewertung von mehr als 40 Umsatz ist zwar happig, verdeutlicht aber auch, welches Potenzial Investoren in diesem Bereich noch sehen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur Vector Acquisition-Aktie. (Analyse vom 01.03.2021)