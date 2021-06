Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (18.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Mitte März habe Vodafone die Funkturmtochter Vantage Towers in die Eigenständigkeit entlassen. An der Börse schlage sich der Konzern seitdem gut. Die Aktie notiere mehr als zehn Prozent über dem IPO-Preis, operativ laufe es rund. In der kommenden Woche steige Vantage zudem in den SDAX auf.Trotz des geringen Streubesitzes von lediglich 18,3 Prozent sei die Aufnahme in die Indexfamilie der Deutschen Börse keine große Überraschung. Vantage Towers komme derzeit immerhin auf eine Marktkapitalisierung von 14,0 Milliarden Euro. Durch die Indexaufnahme könnte der Handel mit der Aktie künftig noch zunehmen, da neue Investorengruppen auf den Wert aufmerksam werden dürften.Operativ laufe es ebenfalls gut bei Vantage. Das hätten die ersten Quartalszahlen nach dem Börsengang zuletzt untermauert. Da komme es nicht überraschend, dass Berenberg in dieser Woche die Kaufempfehlung bestätigt habe. Den fairen Wert der Aktie sehe Experte Usman Ghazi erst bei 33 Euro erreicht. Chancen bringe die neue Unabhängigkeit von Vodafone durch den 1&1-Netzaufbau, den Netzausbau im ländlichen Bereich und Übernahmeaktivitäten.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung beim IPO gefolgt sind, bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 18.06.2021)