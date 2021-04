Estably im Kurzporträt

Investition nur in handverlesene Aktien

Value Investing als Geschäftsmodell

Bei der Auswahl der Unternehmen, in die Estably für ihre Kundschaft investiert, gehen die Portfoliomanager akribisch vor.



Markus Prodinger erklärt: "Wir suchen ständig nach hervorragenden Unternehmen, die unterbewertet sind und Potenzial auf Wachstum versprechen. Dabei gehen wir davon aus, dass die anderen Börsenteilnehmer dies auch so sehen, was auf lange Sicht zu einem stetig steigenden Aktienkurs führt."



Die Auswahlkriterien, nach denen Estably die Unternehmen selektiert, sind streng: Ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell muss dabei genauso gegeben sein, wie nachhaltige Wettbewerbsvorteile sowie ein kompetentes Management, das bestenfalls schon Krisenzeiten sehr gut gemeistert hat.



Nur, wenn ein Unternehmen auf allen Ebenen überzeugen kann, hat es Chancen, in das Portfolio von Estably aufgenommen zu werden.



Dass das aktive Portfoliomanagement besser abschneidet, als die Investition in passiv gemanagte Fonds, wo eine KI die Aktien auswählt, lässt sich Estably regelmäßig auf Vergleichsportalen bestätigen.



Standortvorteil Liechtenstein

Wer als Privatperson eine Vermögensverwaltung beauftragen möchte, braucht meistens sehr viel Kapital. Bei Estably ist man hier einen anderen Weg gegangen: Bereits ab 35.000 Euro verwaltet das Unternehmen die Anlagesumme für ihre Kundinnen und Kunden.



Die Wertpapiere werden bei der Baader Bank AG in Deutschland auf einem Depot gelagert.



Bringt man eine Mindestanlagesumme von 100.000 Euro mit, kann das Depot bei der Liechtensteinischen Landesbank AG verwaltet werden.



Da Liechtenstein Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums ist, jedoch kein EU-Mitglied, ergibt sich für Anleger/innen der Vorteil, dass das Vermögen vom Europäischen Stabilitätsmechanismus ausgenommen ist, wodurch keine Haftungsnachteile gefürchtet werden müssen. (21.04.2021/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Aus der Finanzwelt sind Algorithmen und Künstliche Intelligenzen nicht mehr wegzudenken. Im Bruchteil von Sekunden analysieren sie Millionen von Daten und erstellen Prognosen, ob es günstig ist, in die Aktie eines bestimmten Unternehmens zu investieren oder nicht. Was bequem erscheint, kann jedoch auch Nachteile haben, denn noch steckt die KI in den Kinderschuhen. Das heißt, sie kann auch danebenliegen und sich irren. Daher ist es gut, wenn man nicht dem Roboter sämtliche Entscheidungen überlässt, sondern die von ihm aufbereiteten Daten selbst analysiert und interpretiert. Die Estably Vermögensverwaltung setzt daher auf Köpfchen anstatt auf Algorithmen - und ist mit diesem Ansatz sehr erfolgreich.Die Estably Vermögensverwaltung mit Sitz in Liechtenstein ist eine Tochtergesellschaft der Früh & Partner Vermögensverwaltung AG. Sie ist die erste digitale Vermögensverwaltung in Liechtenstein, und möchte nicht nur Großanlegern die Möglichkeit bieten, ihr Geld lukrativ anzulegen, sondern auch kleineren Investoren. Daher liegt das Anfangskapital, das man mindestens mitbringen muss, bei 35.000 Euro, anstatt bei mehreren hunderttausend Euro wie es bei zahlreichen anderen Vermögensverwaltern der Fall ist.Dass man trotz der händischen Zusammenstellung der Portfolios als Zukunftsunternehmen verstanden werden möchte, ist für Geschäftsführer Markus Prodinger sehr wichtig: "Digitalisierung wird bei uns großgeschrieben. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden den gesamten Prozess von der Depoteröffnung bis zur Verwaltung so einfach wie möglich machen."Bei Estably steht das Value Investing im Vordergrund, also das Investieren in selektierte Unternehmensaktien, die höchstes Wachstumspotenzial versprechen. Anders als bei anderen Vermögensverwaltungen, bei denen breit gestreut in von KIs gesteuerte Fonds investiert wird, kümmern sich die Portfoliomanager bei Estably aktiv um die Auslese von Aktien.Auch wenn Estably sich als digitale Vermögensverwaltung versteht, möchte man nur dort Prozesse digitalisieren, wo sie den Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert bieten.Das heißt, dass man auf dem Smartphone von unterwegs aus immer Einblick in sein Portfolio hat. Markus Prodinger hierzu: "Wir überlassen nur die Verwaltungsarbeit dem Computer, und verlassen uns bei den Investitionen lieber auf den menschlichen Verstand. Dieser hat vor allem in Krisenzeiten große Vorteile, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Unsere Analysten haben sich die Portfolios ganz genau angeschaut und die Auswirkungen der Krise auf die einzelnen Unternehmen abgeschätzt. Dann haben wir entsprechend Aktien verkauft und zugekauft, je nachdem bei welchen Unternehmen wir die größten Risiken und Chancen gesehen haben."Eine KI stößt in Krisenzeiten dagegen schnell an ihre Grenzen, weil sie nach Mustern Ausschau hält, die auf historischen Daten basieren. Wenn diese auf einmal nicht mehr zusammenpassen, verschlechtern sich die Prognosen und es werden suboptimale Entscheidungen getroffen.