216,00 EUR -1,14% (09.10.2018, 09:10)



CHF 248,00 -1,39% (09.10.2018, 09:24)



CH0002088976



870262



VLON



VALN



MKRMF



Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com (09.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Valoras Geschäftsmodell sei bis jetzt nicht als konzessionsbasiert wahrgenommen worden, da das Unternehmen - soweit die Analystin wisse - bisher stets bilaterale Vereinbarungen mit Immobilieneigentümern wie der SBB etc. ausgehandelt habe. In diesem Jahr habe sich dies jedoch verändert, als besagte SBB die öffentliche Ausschreibung von 265 Verkaufsstellen (POS) bis 2021 angekündigt habe, von denen 250 derzeit von Valora betrieben würden.Für Valora würden diese 250 POS 23% des schweizerischen bzw. 9% des gesamten Verkaufsnetzes ausmachen. Im schlimmsten Fall, dem Totalverlust aller 250 POS, würde sich Valoras Umsatz und EBIT (2021), bei einer Marge von 4,5%, um geschätzte CHF 265 Mio. bzw. CHF 12 Mio. reduzieren. Die Analystin erachte dieses Szenario allerdings als höchst unwahrscheinlich.Soweit die Analystin wisse, beziehe sich die Ausschreibung primär auf POS im traditionellen Kiosk-Format, ein Segment, in dem Valora schweizweit die unbestrittene Nr. 1 sei. Eine neue Vereinbarung mit der SBB würde ziemlich sicher einen Rahmenvertrag darstellen - was mit Blick auf Valoras Know-how und Verkaufsnetz zweifellos für die bisherige Betreiberin spräche.Es scheine weit hergeholt, dass Valora im Convenience-Bereich vom Thron gestoßen werden könnte (75% Marktanteil in der Schweiz). Wenn jedoch Immobilieneigentümer verstärkt zu Ausschreibungen tendieren sollten und der Konkurrenzkampf zunehme, dann steige das Geschäftsrisiko. Die Analystin rechne für 2021E nicht mit POS-Verlusten, berücksichtige jedoch eine Verschiebung des Risikoprofils des Unternehmens. Sie passe die Geschäftsrisiko-Parameter ihrer WACC-Prognose an (von -0,1 im Jahr 2018 auf 0 im Jahr 2021 und 0,1 im Jahr 2027) und gelange so zu einem neuen Kursziel von CHF 285 (bisher CHF 330).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valora-Aktie: