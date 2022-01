Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

16,31 EUR -7,80% (05.01.2022, 08:45)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

17,64 EUR -23,70% (04.01.2022, 17:39)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (05.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.An der Heimatbörse in Paris habe die Aktie von Valneva am Dienstag den Handel mit einem Verlust von satten 23,7 Prozent abgeschlossen. Auch am Mittwoch würden im frühen Handel klar die roten Vorzeichen dominieren, charttechnisch sei der Wert nun massiv angeschlagen. "Der Aktionär" zeige auf, was aus charttechnischer Sicht nun Halt bieten könnte.Mit den Kursabschlägen der letzten Tage seien sowohl der GD50 bei 22,75 Euro als auch der GD100 bei 18,95 Euro klar gerissen. Darüber hinaus bahne sich an, dass der Impfstoff-Wert die Unterstützungszone im Bereich um die 17,00 Euro nicht halten könne. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere die Aktie bereits deutlich unter der Marke.Die nächsten beiden wichtigen Supports befänden sich bei 15,27 Euro in Form der 200-Tage-Linie sowie der Bereich um die 15,00 Euro. Falle auch die Gap-Oberkante, wäre aus charttechnischer Sicht sogar ein Rutsch bis in die Zone um die 12,00 Euro möglich.Von Unternehmensseite habe es keine Nachrichten gegeben, die den Kurseinbruch ausgelöst hätten. Viel mehr seien es Sorgen, dass der Corona-Totimpfstoff von Valneva nicht die gewünschte Wirkung gegen die Omikron-Variante zeigen könne. Die Empfehlung des "Aktionär" sei am Dienstag im Zuge des Abverkaufs unter den Stopp von 18,00 Euro gerutscht, sodass ein Gewinn von 45 Prozent verbleibe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link