Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

16,04 EUR -2,67% (19.10.2021, 10:30)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

15,99 EUR +0,38% (19.10.2021, 10:42)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (19.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Positive Impfstoffdaten hätten am Montag bei der Valneva-Aktie ein Kursfeuerwerk ausgelöst. Das Papier habe zeitweise mehr als 40 Prozent gewonnen. Am heutigen Dienstag komme es nun zu ersten Gewinnmitnahmen. Der Titel notiere aber weiter knapp über der 16-Euro-Marke.Das Covid-19-Vakzin, an dem die Franzosen arbeiten würden, habe laut Unternehmensangaben in einer klinischen Studie einen besseren Immunschutz aufgewiesen als jener von AstraZeneca. Dies ebne Valneva den Weg für einen Antrag auf Zulassung. Ein entsprechender Antrag für die EU werde vorbereitet, habe es vom Unternehmen geheißen. In Großbritannien laufe er schon.Mit dem aktuellen Gewinn sei allerdings der Kurseinbruch von vor fünf Wochen immer noch nicht vollständig aufgeholt. Damals sei bekannt geworden, dass die britische Regierung einen Liefervertrag für den in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff storniert habe. In den Tagen davor hätten die Aktien bis zu gut 25 Euro gekostet.Dass sich die Aktie wieder in diese Richtung bewege, müssten nun weitere gute Nachrichten folgen. Mit der EU-Kommission habe Valneva entsprechende Sondierungsgespräche bereits im Januar abschließen können. Konkrete Abnahmeverträge gebe es allerdings noch nicht. Hier könnte es nun in den nächsten Wochen Bewegung geben.DER AKTIONÄR bleibe ganz klar optimistisch, was die weitere Entwicklung der Valneva-Aktie angehe. Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. Die Aktie des Partners Dynavax (ISIN: US2681582019, WKN: A12EV9), der den Wirkstoffverstärker für den Impfstoff von Valneva liefere, habe am Montag jedoch kaum reagiert. Der Titel sei mit einem leichten Plus von gut einem Prozent aus dem Handel gegangen. Allerdings habe sich die Aktie auch in den Wochen zuvor bereits sehr stark entwickelt. Dennoch erwarte DER AKTIONÄR auch hier mittelfristig weiter steigende Notierungen. (Analyse vom 19.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link