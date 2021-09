Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (29.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Die Spannung bei Valneva steige von Tag zu Tag. Denn für Anfang des vierten Quartals stünden die zulassungsrelevanten Daten zum Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 auf der Agenda. Im Vorfeld des wohl für Valneva wichtigsten Ereignis des Jahres habe die US-Investmentbank Goldman Sachs die positive Einschätzung für den Impfstoff-Titel bekräftigt.Goldman Sachs habe das Rating für die Valneva-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Die neuen Studienergebnisse zu einem Impfstoff gegen Borreliose seien vielversprechend, habe Analyst Graig Suvannavejh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Das Programm entwickele sich planmäßig.Neben dem Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 und dem Lyme-Borreliose-Impfstoff-Hoffnungsträger VLA15 habe Valneva noch mehr Pipeline-Bestandteile zu bieten. Jedoch seien die beiden genannten Projekte die wohl die wichtigsten, die der europäische Impfstoff-Entwickler derzeit klinisch überprüfe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: