Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

12,87 EUR +5,06% (22.09.2021, 15:53)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

13,21 EUR +9,26% (22.09.2021, 15:39)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (22.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Die Valneva-Aktie habe sich von den Tiefständen nach der überraschenden Kündigung des Impfstoff-Liefervertrags mit Großbritannien lösen können. In den letzten beiden Handelstagen habe das Papier um bis zu 25 Prozent zugelegt. Am Dienstag habe Goldman Sachs mit einer Kaufempfehlung für positive Impulse gesorgt.Goldman Sachs stufe die Valneva-Aktie weiter mit "buy" ein, das Kursziel werde bei 14,50 Euro gesehen. Der faire Wer, den die US-Investmentbank liege allerdings nur wenige Prozentpunkte über dem aktuellen Kursniveau. Laut einer Studie vom 14. September sei derzeit Damien Choplain von Kepler Cheuvreux am optimistischsten. Das Kursziel beziffere der Analyst auf 24,00 Euro, das Rating laute folglich "buy".Die Valneva-Aktie habe sich mit den Kursgewinnen zuletzt wieder von der wichtigen 200-Tage-Linie, die derzeit bei 11,55 Euro verlaufe, nach oben abgesetzt. Nun gelte es, die Hürden bei 13,83 Euro (50-Tage-Linie) und 14,02 Euro zu überwinden (Kurse auf Basis der Heimatbörse in Paris). Im Anschluss könnte der Wert in die große aufgerissene Gap hineinlaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: