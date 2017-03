Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,40 Euro +1,11% (09.03.2017, 14:12)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 12,01 +1,09% (09.03.2017, 14:24, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(09.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Die Analystin Irina Koffler vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse ihre Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Valeant Pharmaceuticals International Inc. befindet sich nach Ansicht der Analysten von Mizuho Securities im Kontraktionsmodus. Die Erlöse dürften weiter schrumpfen, ebenso wie die operativen Ausgaben im Zuge des Verkaufs von Beteiligungen. Das Management werde sich auf den Abbau der Verschuldung konzentrieren.Auf Grund weiterer Asset-Veräußerungen und einer wahrscheinlich steigenden Zinslast dürfte die Guidance für 2017 erneut nach unten revidiert werden.Valeant Pharmaceuticals habe im 10-Q-Bericht an die SEC darauf hingewiesen, dass in 2017 die Gefahr bestehe rund 19% des in 2016 erwirtschafteten Umsatzes wegen Generika-Konkurrenz zu verlieren. Ein Ausgleich durch Preiserhöhungen dürfte nicht möglich sein. Die Pipeline sei auch nicht gut gefüllt um Lücken schließen zu können.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:11,45 Euro +2,19% (09.03.2017, 13:58)