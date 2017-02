Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

London (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten Douglas Tsao von Barclays:Douglas Tsao, Aktienanalyst beim Investmenthaus Barclays, rät Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die Aktien von Valeant Pharmaceuticals International Inc. würden am Markt angesichts der Schuldenlast noch immer höchst kontrovers diskutiert. Da das Unternehmen im Hinblick auf die Generierung von Cash mittels Veräußerungen von Beteiligungen nicht geliefert habe, sei der Aktienkurs gefallen.Im Januar habe es allenfalls eine leichte Erholung auf die Nachricht des Verkaufs von Randaktivitäten hin gegeben. Die Kursgewinne seien aber wieder verpufft. Die Analysten von Barclays halten es für möglich, dass Valeant Pharmaceuticals in 2017 zusätzliche Verkaufserlöse von 8 Mrd. USD erzielen könne. Damit würden aber nicht alle Sorgen der Investoren eliminiert. Der Verschuldungsgrad würde immer noch hoch bleiben. Analyst Douglas Tsao glaubt, dass eine aggressivere Rekapitalisierung notwendig sein könnte.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Barclays den Titel unverändert mit "equal weight" ein, kürzen aber das Kursziel von 41,00 auf 20,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:14,19 Euro +0,48% (13.02.2017, 15:36)