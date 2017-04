Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

8,05 Euro -2,77% (21.04.2017, 17:08)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 8,62 -2,93% (21.04.2017, 17:15)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(21.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt David Maris, Analyst beim Investmenthaus Wells Fargo Advisors, seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Die Analysten von Wells Fargo Advisors wollen nicht ausschließen, dass Valeant Pharmaceuticals International Inc. in 2017 die Konsensprognosen zu Umsatz und EBITDA übertreffen könne. Allerdings dürfte ein solches Szenario nicht auf einer Stärke des Kerngeschäfts oder besseren Verschreibungstrends beruhen, sondern vielmehr auf der wahrscheinlich zu pessimistischen Sichtweise des Unternehmens im Hinblick auf den Verlust von Exklusivitätsrechten.Ein Investment in die Valeant Pharmaceuticals-Aktie sei das Risiko nicht wert. Die Kredit-Fälligkeiten würden sich zwar in den nächsten drei Jahren nur auf 1,5 Mrd. USD belaufen. In 2020 und darüber hinaus werde es aber zu einem sprunghaften Anstieg kommen. Im Zeitraum 2020 bis 2023 würden insgesamt 22,2 Mrd. USD fällig. Der Cash flow wird nach Ansicht von Analyst David Maris dafür nicht ausreichen.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das "underperform"-Rating und senken die Fair Value-Spanne von 10 bis 13 USD auf 7 bis 9 USD.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:8,05 Euro -2,79% (21.04.2017, 16:27)