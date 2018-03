Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,35 Euro -2,14% (02.03.2018, 13:19)



Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

12,19 Euro -2,01% (02.03.2018, 13:56)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 15,00 -1,70% (02.03.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(02.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Amsellem von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst David Amsellem von Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) unterzugewichten.Die Analysten von Piper Jaffray sind der Meinung, dass das Management von Valeant Pharmaceuticals International Inc. die langfristige Zukunft allzu rosig sieht.Nicht nur die Guidance für 2018 rufe Bedenken hervor, sondern auch der anhaltende Druck auf verschiedene Segmente wie die Dermatologie. Es stelle sich die Frage, ob auf der EBITDA-Basis in 2018 die Talsohle erreicht werde.Analyst David Amsellem weist zudem auf die signifikante Kreditfälligkeiten beginnend ab 2020 hin, die das Gesamtbild zusätzlich trüben würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie: