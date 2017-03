Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

10,48 Euro +2,74% (15.03.2017, 15:06)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 11,07 +1,65% (15.03.2017, 15:10)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

San Francisco (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Maris von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bestätigt David Maris, Analyst beim Investmenthaus Wells Fargo Advisors, seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX).Der Ausstieg von Pershing Square Capital bei Valeant Pharmaceuticals International Inc. sei eine Reflexion des negativen Ausblicks. Kurzfristige Asset-Verkäufe in bedeutendem Umfang seien unwahrscheinlich. Die Rechtsstreitigkeiten könnten nach Ansicht der Analysten von Wells Fargo Advisors größere Risiken bedeuten als dies der Markt annehme.Ein Umschwung beim Unternehmen werde sich noch länger hinziehen oder sei sogar unmöglich. Die Fremdkapitalgeber seien in einer vorteilhaften Position, weshalb die Aktionäre von deren Gnade abhängig seien, vor allem wenn es zu einer Insolvenz komme.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Wells Fargo Advisors das "underperform"-Rating.Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:10,37 Euro +2,23% (15.03.2017, 14:51)