Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

13,14 Euro +2,12% (02.03.2016, 14:06)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 13,80 +1,55% (02.03.2016, 14:12, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(02.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse des Analysten David Steinberg von Jefferies & Co:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt David Steinberg, Analyst bei Jefferies & Co, in Bezug auf die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) seine Empfehlung den Titel zu kaufen.Das von Valeant Pharmaceuticals International Inc. im vierten Quartal 2016 erzielte EPS habe rund 5% über der Konsensschätzung gelegen, während die Erlöse die Guidance erfüllt habe.Wichtiger seien aber vielmehr die EBITDA-Planungen für 2017. Diese würden etwa 6,5% unter den bereits gesenkten Erwartungen liegen. Die Analysten von Jefferies & Co sehen als Grund dafür die Entscheidung des Managements an, im Hoffen auf einen Turnaround Investitionen vorzunehmen.Verkaufsprozesse von Aktivitäten seien im Gange. Analyst David Steinberg ist der Ansicht, dass Veräußerungen für die kurzfristige Kursentwicklung von entscheidender Bedeutung seien.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:13,18 Euro -0,99% (02.03.2016, 12:39)