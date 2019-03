Die andere Gruppe von Analysten warne davor, dass die Märkte in China labil seien. Zugleich sei der Umstieg auf die E-Mobilität ein hohes Risiko. Außerdem seien sich Management und Betriebsrat nicht mehr so einig wie früher. Skeptisch bleibe zum Beispiel die DZ BANK. Sie sehe den fairen Wert je Vorzugsaktie von Volkswagen nach Eckdaten des Autobauers nur bei 130 Euro. Man solle die Aktie derzeit "verkaufen". Die DZ BANK rechne mit anhaltend negativen Nachrichten zum Thema Emissionen. (Analyse vom 16.03.2019)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - VW gibt Vollgas bei Elektroautos - AktienanalyseDie Experten von der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autobauers Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.Volkswagen habe dank guter Geschäfte des Sportwagenherstellers Porsche und der schwedischen Lkw-Marke Scania 2018 den Gewinn erstaunlich gesteigert. Rückenwind habe der DAX-Konzern auch von der spanischen Marke Seat erhalten. Die Belastungen aus dem neuen Abgasverfahren WLTP und hohe Vorleistungen für Elektromobilität habe der DAX-Konzern somit ebenso kompensieren können wie einen spürbaren Gewinnrückgang bei Audi und der Kernmarke.Für das laufende Jahr habe der Konzern den Ausblick bekräftigt, der nach Vorlage der Eckzahlen für 2018 bereits Ende Februar gegeben worden sei. Demnach solle der Absatz leicht steigen und der Umsatz um bis zu 5 Prozent. Die operative Rendite solle wie im Vorjahr zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen.Beim Blick in die Bilanz sehe man, dass die Dieselaffäre VW im vergangenen Jahr erneut viel Geld gekostet habe - die Kosten im Zusammenhang mit der Softwaremanipulation bei Dieselmotoren seien um weitere 3,2 Milliarden Euro auf rund 29 Milliarden Euro geklettert. Geld, das das Unternehmen an anderer Stelle eben gut gebrauchen könnte.Diese hohen Kosten hätten auch die Bilanz der einzelnen Marken im Konzern schwer belastet. Bei der Kernmarke VW sei das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen trotz eines Umsatzanstiegs von 3,3 auf 3,2 Milliarden Euro gefallen. Höhere Rabatte, unter anderem die sogenannte Umweltprämie für den Umtausch alter Dieselautos, Wechselkurseffekte und Vorleistungen für neue Elektromodelle hätten ebenfalls Geld gekostet.Die nun veröffentlichten Geschäftszahlen für die Marken des Konzerns würden weitgehend die Erwartungen von Analysten bestätigen. Der Sportwagenhersteller Porsche, der traditionell hohe Margen erziele, habe die Umsätze um 9,2 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Ergebnis sei um 2,7 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro geklettert.Skoda habe die Umsätze laut Mitteilung zwar um 4,4 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro gesteigert, das operative Ergebnis sei allerdings spürbar um 14,6 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro gesunken. Bei der Kernmarke VW und bei Audi sei es, belastet vom neuen Abgasverfahren WLTP, beim Ergebnis nach unten gegangen. Die Hauptmarke habe einen Umsatz von 84,6 Milliarden Euro erzielt, ein Anstieg von 6,8 Prozent. Der operative Gewinn sei dagegen auf 3,2 Milliarden nach 3,3 Milliarden Euro im Vorjahr gesunken. Beim Premiumhersteller Audi sei der Betriebsgewinn auf 4,7 Milliarden von 5,1 Milliarden Euro gesunken.Die Eckzahlen für das vergangene Jahr würden folgendes Bild zeigen: Der Umsatz sei um knapp 3 Prozent auf 235,8 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen, bei dem Kosten für den Dieselskandal außen vor bleiben würden, sei marginal auf 17,1 (Vorjahr 17,0) Milliarden Euro geklettert. Die operative Marge habe mit 7,3 (Vorjahr: 7,4) Prozent am oberen Ende des angestrebten Korridors von 6,5 bis 7,5 Prozent gelegen.Die Kernmarke von Volkswagen habe vergangenes Jahr trotz steigender Umsätze weniger verdient. Das Ziel einer bereinigten operativen Marge von 4 bis 5 Prozent habe die Hauptmarke des DAX-Konzerns zudem mit 3,8 Prozent verfehlt. Im Jahr zuvor habe VW Pkw noch eine Rendite von 4,2 Prozent erzielt. Zur Begründung habe VW anlässlich der Jahrespressekonferenz des Konzerns auf Wechselkurseffekte und Vorleistungen für neue Produkte verwiesen.Grund für den Gewinnrückgang seien aber auch die Turbulenzen infolge der Umstellung auf die neuen Abgasregeln WLTP. VW habe Kunden wegen Verzögerungen bei der Zertifizierung auf den neuen Standard lange Zeit nur eine begrenzte Anzahl von Autos liefern können. Angesichts der zudem schwierigen Branchenlage zum Ende des Jahres habe VW bereits im Herbst angekündigt, dass die Rendite eher am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite liegen dürfte.Die gute wirtschaftliche Entwicklung von Volkswagen und der Aufstieg zum CEO hätten Herbert Diess vergangenes Jahr einen Gehaltssprung beschert. Die Gesamtvergütung des Managers habe 2018 bei knapp 8,5 Millionen Euro gelegen, wie aus dem Geschäftsbericht des Konzerns hervorgehe. Im Jahr davor, als er die Kernmarke geführt habe aber noch nicht Konzernchef gewesen sei, habe Diess gut 5,2 Millionen Euro verdient. Diess habe im Frühjahr 2018 Matthias Müller an der Spitze der Volkswagen AG abgelöst. Müller habe 2017 ein Gesamtgehalt von rund 10,3 Millionen Euro erhalten.Die gesamten Vorstandsbezüge bei der Volkswagen AG seien dem Geschäftsbericht 2018 zufolge auf 50,34 Millionen von 50,29 Millionen Euro geklettert. In den genannten Summen seien das Festgehalt, die variable Vergütung, Versorgungsansprüche sowie Langzeitboni enthalten. Seit gut zwei Jahren gelte bei VW ein neues Vergütungssystem, mit dem die Bezüge des Chefs und aller weiterer Vorstandsmitglieder gedeckelt seien.Volkswagen-Miteigner Wolfgang Porsche habe sich unterdessen kritisch über die Macht von Betriebsrat und Gewerkschaft bei dem Autobauer geäußert. Er habe der Arbeitnehmervertretung am Rande des Genfer Autosalons indirekt vorgeworfen, für "Verkrustungen" bei Volkswagen Börsen-Chart mitverantwortlich zu sein. Auch bei der Tochter Audi seien solche Strukturen entstanden. Audi sei nicht flexibel genug. "Das sind erste Verkrustungen in Ingolstadt. In Wolfsburg gibt es das schon lange", sagte der 75-Jährige.Wolfgang Porsche habe betont, er habe nichts gegen die Mitbestimmung der Arbeitnehmer. "Aber auch die Betriebsräte müssen sich bewegen." Volkswagen müsse effizienter und produktiver werden. Er habe auch die von VW im Zuge des Wandels zu einem führenden Anbieter von Elektroautos gewährte Jobgarantie für die Belegschaften in Deutschland aufs Korn genommen: "Wir geben eine Arbeitsplatzgarantie bis 2025 oder sogar bis 2028 und wissen nicht, was in zwei Jahren aus China kommt. Das ist für mich problematisch."Konzernchef Diess lasse sich von diesen Störgeräuschen nicht beirren. Er gebe Vollgas Richtung E-Mobilität: Der Autokonzern habe angekündigt, binnen zehn Jahren 22 Millionen batteriegetriebene Fahrzeuge auf den neuen Elektroplattformen zu bauen, sieben Millionen mehr als bisher schon in Aussicht gestellt. Die Zahl der in diesem Zeitraum geplanten neuen E-Modelle steige auf fast 70 von bisher angekündigten 50 Modellen. Die Wolfsburger würden sich nach der selbst verursachten Dieselkrise an die Spitze der Anbieter elektrischer Fahrzeuge setzen und bis zum Jahr 2050 CO2-neutral werden wollen. Das reiche den Angaben zufolge von der Fahrzeugflotte bis hin zur Verwaltung.Der Konzern investiere bis 2023 mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektromobilität. Einschließlich Ausgaben für die Digitalisierung, die Entwicklung neuer Mobilitätsdienste und selbstfahrende Autos seien es sogar knapp 44 Milliarden Euro. Der Anteil der Elektroautos an der Flotte solle bis 2030 auf mindestens 40 Prozent steigen. Der Startschuss für die Elektro-Offensive falle im laufenden Jahr. Den Anfang mache der ID, der bisher unter dem Arbeitstitel "Neo" bekannt sei und Ende des Jahres in Zwickau vom Band laufe. Danach würden weitere Modelle folgen.Der radikale Schwenk in die E-Mobilität gehe einher mit einem schärferen Spardruck. Da beim Bau von E-Autos weniger Arbeit anfalle, wolle VW weiter Personal abbauen. Zusätzlich zu den bereits mit dem Betriebsrat vereinbarten 14.000 Stellen bis 2020 sollten in Emden und Hannover beim Umbau zu Elektrostandorten 7.000 Jobs wegfallen. Weitere 5.000 bis 7.000 Arbeitsplätze könnten Insidern zufolge in der Verwaltung gestrichen werden. Die Abbaupläne würden für Unruhe in der Belegschaft sorgen und hätten den Betriebsrat auf den Plan gerufen.Unter Analysten gebe es zwiespältige Ansichten. Eine Gruppe lobe die soliden Ergebnisse trotz aller Widrigkeiten. VW habe damit in einer schweren Krise relative Stärke bewiesen. Die Dieselaffäre sei nun aber verdaut. Und die E-Strategie sei überzeugend. Die Schweizer Großbank UBS zum Beispiel empfehle Volkswagen-Aktien zum Kauf. Das Kursziel liege bei 210 Euro. Auch das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Volkswagen nach detaillierten Ergebnissen für 2018 auf "buy" belassen. Die Schweizer Bank Credit Suisse stufe die Aktie auf "outperform". Die Schweizer würden glauben, dass ein Börsengang der VW-Nutzfahrzeugsparte ein wichtiger Kurstreiber für die Aktie des Autokonzerns werden könne.