Xetra-Aktienkurs VINCI-Aktie:

89,78 EUR +1,68% (24.04.2019, 12:01)



Euronext Paris-Aktienkurs VINCI-Aktie:

89,90 EUR +1,81% (24.04.2019, 12:39)



ISIN VINCI-Aktie:

FR0000125486



WKN VINCI-Aktie:

867475



Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

SQU



Euronext - Paris Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

DG



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

VCISF



Kurzprofil VINCI:



VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt Vinci ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (24.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VINCI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) und erhöht das Kursziel von 92 Euro auf 102 Euro.Der Umsatz habe in Q1/2019 die Analystenerwartung und den Marktkonsens übertroffen. Auf vergleichbarer Basis habe die Umsatzdynamik (+5,9% y/y) im Vergleich zu den Vorquartalen zugenommen, was aber auch auf Basiseffekte (Q1/2018 (+2,2% y/y) unterdurchschnittlich im Vergleich zum Gesamtjahr 2018 (+3,3% y/y)) zurückzuführen sei. Als positiv erachte der Analyst, dass das organische Umsatzwachstum von allen Bereichen/Divisionen sowie Regionen getragen worden sei.Das Q1-Zahlenwerk sei in seiner Interpretationsfähigkeit eingeschränkt, da VINCI fast nur Umsatzdaten vorgelegt habe. Im Kontrakt-Bereich sei der Auftragsbestand im Quartalsverlauf weiter gestiegen. Der VINCI-typisch unkonkrete Ausblick für 2019 (Anstiege bei Umsatz und Nettoergebnis) sei bestätigt worden. Er stelle eine Fortsetzung der Geschäftsentwicklung der letzten Jahre dar.Seine Prognosen habe Diermeier in Reaktion auf die Q1-Daten angehoben (u.a. EPS 2019e: 5,79 (alt: 5,63) Euro; EPS 2020e: 6,18 (alt: 5,92) Euro). Der Analyst sei nach den Q1-Umsatzzahlen nach wie vor vom Geschäftsmodell und der Strategie (stärkere strukturelle und regionale Diversifikation) überzeugt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VINCI-Aktie: