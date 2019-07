Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (02.07.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) hoch und erhöhen ihr Kursziel.Das Unternehmen habe heute den Erwerb einer Logistik/Light Industry Immobilie im südlichen Thüringen bekannt gegeben. Der Zukauf sei im Rahmen eines Sale and Lease Back als Share Deal mit der Geis Industrie-Service GmbH, dem drittgrößten Mieter der Gesellschaft, erfolgt. Das Objekt habe eine vermietbare Fläche von 19.500 qm, welche auf drei Hallen verteilt seien, und liege an einer der größten Autobahnen in Deutschland, der A9. Das 74.000 qm große Grundstück verfüge weiterhin über zukünftiges Potenzial für eine Nachverdichtung. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf fast 17 Mio. Euro. Bezüglich der Mieteinnahmen bzw. einer Rendite seien keine Angaben gemacht worden, die Analysten von SRC Research würden jedoch von jährlichen Mieterträgen von rund 1 Mio. Euro ausgehen. Der Mietvertrag habe eine Laufzeit von 10 Jahren. Der Verkäufer des Objekts bleibe mit einem Anteil von 10% weiterhin beteiligt.Bereits am 6. Juni habe das Unternehmen die Prüfung eines potenziellen Joint-Ventures mit der im Großraum Benelux tätigen Gesellschaft WDP vermeldet. Beide Parteien hätten einen LOI unterschrieben mit der Absicht eines möglichen gemeinsamen Ausbaus der jeweiligen Logistikportfolien. Die Unternehmen würden hierfür ein 50/50 Joint Venture mit einer Zielregion für Investitionen in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Hamburg prüfen. Somit würde VIB die regionale Präsenz auf den Norden und Westen von Deutschland ausweiten, mit dem Ziel den derzeitigen Mietern eine breitere geografische Abdeckung bieten zu können. Auch wenn JVs weitere externe Risiken mit sich bringen könnten würden die Analysten von SRC Research dieses aufgrund der möglichen Synergien und weiteren Wachstumsmöglichkeiten durch die regionale Expansion als positiv bewerten. Am 23. Mai sei weiterhin der Zukauf und die Entwicklung einer Logistik/Light Industrie Immobilie in Ehningen in Baden-Württemberg bekannt gegeben worden. Das Objekt habe eine vermietbare Fläche von rund 9.100 qm und werde derzeit auf die neuesten Standards umgebaut. Die Fertigstellung sei zum Jahresende geplant und Verhandlungen mit möglichen Mietern würden laufen.Mit dem jüngsten News-Flow habe sich das Unternehmen weiteres Portfoliowachstum neben den Eigenentwicklungen in der Pipeline gesichert und wachse schneller als erwartet. Die beiden Zukäufe würden die Erträge im laufenden bzw. den kommenden Jahren erhöhen. Deshalb hätten die Analysten von SRC Research ihre GuV-Schätzungen entsprechend angepasst und würden ihr Kursziel von 26 Euro auf 27 Euro erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: