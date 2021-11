Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (04.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die VERBUND-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.VERBUND habe dank guter Wasserführung und der gaspreisbedingten Strompreisrally der letzten Monate ein Rekordergebnis berichtet. Wie lange aber würden die Gaspreise noch den Strompreis hochhalten?Nach einer Erhöhung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2021 habe der österreichische Stromversorger nun auch ein Rekordergebnis für das Q3 21 vorgelegt. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sei um 47% im Jahresvergleich auf EUR 496 Mio. gestiegen und habe auch die Analystenerwartungen übertroffen. Grund dafür seien die massiv angestiegenen Strompreise und eine gute Wasserführung gewesen, weshalb überdurchschnittlich viel Energie zu den starken Kurzfristpreisen habe verkauft werden können. Außerdem seien die Netzergebnisse im Strom- und Gastransportbereich besser gewesen als von den Analysten erwartet.Der kürzlich angehobene Ausblick für das Gesamtjahr speise sich zu etwa EUR 70 Mio. aus dem regulierten Strom- und Gastransport sowie aus den Flexibilitätsprodukten, während EUR 110 Mio. der außergewöhnlichen Situation an den Strommärkten zu verdanken seien. Insgesamt gehe VERBUND von einem Anstieg des EBITDA im Jahr 2021 auf EUR 1,490 bis 1,590 Mio. aus und rechne mit einem Nettogewinn von EUR 740 bis 810 Mio. Für das nächste Geschäftsjahr würden die Strommärkte und die Absicherungspolitik von VERBUND einen weiteren Anstieg der Ergebnisse signalisieren. Erst wenn die Gaspreise, die derzeit auch die Strompreise in lichte Höhen treiben würden, sich normalisieren würden, sei auch bei VERBUND von einer Abschwächung der Dynamik auszugehen. Die Analysten würden glauben, dass dies im Laufe des Jahres 2022 passieren werde.Unsere letzte Empfehlung für die VERBUND-Aktie lautet "Verkauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity