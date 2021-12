Börsenplätze VERBUND-Aktie:



Kurzprofil VERBUND AG:



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (06.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die VERBUND-Aktie (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Obwohl die bestehenden Assets unter den derzeitigen Marktbedingungen eine enorme Cashflow-Generierungskapazität aufweisen würden und das Unternehmen innerhalb von drei Jahren zu einer Nettoliquidität führen könnten, seien Wachstumschancen nur sehr begrenzt vorhanden. Etwaige Verbesserungen der regulatorischen Landschaft würden hierzulande nur sehr langsam vorankommen. Außerdem würden die Analysten davon ausgehen, dass der VERBUND bei der Durchführung von neuen Projekten, außerhalb der Wasserkraft, einen Nachteil gegenüber regionalen Versorgern habe.Im Ausland herrsche seit einiger Zeit ein Verdrängungswettbewerb, bei dem die großen einheimischen Unternehmen der Branche, aber auch unabhängige kleinere Stromerzeuger, besseren Zugang zu Onshore-Projekten hätten und die großen Ölkonzerne im Offshore-Bereich als Konkurrenten auftreten würden. Einige Projekte und Partnerschaften seien zwar im laufenden Jahr fixiert worden, so etwa eine PV-Kooperation in Deutschland und ein 147 MW Portfolio in Spanien, der Umfang dieser Projekte sei jedoch vergleichsweise gering und die Renditen lägen lediglich im niedrigen einstelligen Bereich. Beispielsweise dürften die kürzlich erworbenen PV-Parks in Granada weniger verdienen als die Auswirkung einer EUR 0,50/MWh Strompreisänderung auf das EBITDA. Der Konzern sei außerdem im Verzug mit der Aktualisierung der mittelfristigen Investitionspläne und der Erstellung einer Roadmap zur Erreichung des angestrebten 20-25% Anteils aus Onshore-Wind und Solar an der Stromproduktion.Die Analysten würden davon ausgehen, dass das EBITDA im Jahr 2022 gegenüber dem bereits überdurchschnittlich hohen Niveau von 2021e erneut um 40% auf fast EUR 2,3 Mrd. zulegen werde. Der Nettogewinn dürfte sogar um 60% zunehmen, bevor er sich ab 2023e aufgrund der rückläufigen Strompreise und niedrigerer Zinsaufwendungen abflache.Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ändern ihre Empfehlung von "Verkauf" auf "Halten" und erhöhen ihr Kursziel auf EUR 94, angesichts höherer Ergebnisprognosen nach dem Gas- und CO2-Preis getriebenen Anstieg der Großhandelspreise für Strom. Die im Oktober verzeichneten Ausschläge dürften nur vorübergehend gewesen sein und es werde erwartet, dass sich die Gaspreise im Laufe des nächsten Jahres normalisieren würden. Der Preisanstieg für Emissionsrechte auf über EUR 75/t infolge der Klimakonferenz COP26 könnte jedoch von Dauer sein. Der VERBUND sei mit seinem bestehenden, weitgehend CO2-freien Assetbestand ein wesentlicher Nutznießer einer Verteuerung der CO2-Emissionen. Die Bewertung der Analysten orientiere sich weitgehend an Strompreisen von rund EUR 100/MWh bis 2030, jedoch sähen sie bereits eine rückläufige Großhandelspreiskurve und erste große Versorger wie die italienische Enel, die langfristig deutlich niedrigere Strompreise ankündigen würden, sofern das Wachstum der erneuerbaren Energien beschleunigt werde. Deshalb sehen die Analysten der RBI einigen Gegenwind für weiteres Wachstum. (Analyse vom 06.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity