Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze VERBIO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

7,80 EUR -0,89% (09.05.2019, 15:54)



XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

7,95 EUR -0,13% (09.05.2019, 15:36)



ISIN VERBIO-Aktie:

DE000A0JL9W6



WKN VERBIO-Aktie:

A0JL9W



Ticker-Symbol VERBIO-Aktie:

VBK



Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist eines der führenden, konzernunabhängigen Bioenergieunternehmen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Produktionskapazität beträgt rund 470.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 600 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen eine CO2-Reduktion von bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus produziert VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin und Phytosterole für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie sowie Futter- und Düngemittel für die Landwirtschaft.



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH, VERBIO Diesel Schwedt GmbH, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG, VERBIO Pinnow GmbH, VERBIO Agrar GmbH, VERBIO Logistik GmbH und VERBIO Polska Sp. z o.o. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Verbrennungsmotor habe fertig. Elektromobilität und Wasserstoff als Treibstoff seien in aller Munde. Doch bei aller Euphorie werde eine saubere Alternative vergessen: Der Biogas-Antrieb. Fahrzeuge könnten so mit maximaler CO2-Ersparnis und kostenschonend betrieben werden. VERBIO habe die Zeichen der Zeit schon lange erkannt - und glänze mit überproportionalem Gewinnwachstum.VERBIO produziere neben Biomethan (Compressed Natural Gas, kurz: CNG) aus Stroh auch Bioethanol und Biodiesel. Hinzu komme die Sterolproduktion. Gerade in Sachen Biomethan wolle der Vorstand Gas geben.Mit dem CNG aus herkömmlichem Stroh, wie es VERBIO anbiete, könnten bis zu 90 Prozent CO2 eingespart und auch die Kosten im Vergleich zu Diesel oder Benzin deutlich reduziert werden. Ebenfalls positiv: Dieser regenerative Kraftstoff stehe mengenmäßig ausreichend zur Verfügung und der Kunde könne schon jetzt auf eine bestehende Infrastruktur zurückgreifen. Dennoch tue sich die Bundesregierung schwer, sich den Biokraftstoffen mehr zu öffnen - zum Leidwesen von VERBIO-Vorstand Claus Sauter.Doch die Weichen für internationales Wachstum seien gestellt: Mit der Expansion nach Indien und in die USA. VERBIO betrete in den beiden Ländern Neuland. Doch die trotz aller Vorzüge noch immer fehlende politische Akzeptanz von Biokraftstoffen in Deutschland und in Europa zwinge den Biokraftstoff-Hersteller zu diesem Schritt."Der Aktionär" traue dem erfahrenen Vorstand Sauter eine erfolgreiche Umsetzung des Expansionskurses zu - zumal die bereits bestehenden Anlagen der Gesellschaft hierzulande hervorragende 9-Monatszahlen beschert hätten."Die positive Unternehmensentwicklung ist auf die vergleichsweise überdurchschnittlich gute Margensituation im Biodiesel im dritten Quartal 2018/19 zurückzuführen", heiße es aus der Leipziger Firmenzentrale.Die zuletzt Anfang April erhöhte EBITDA-Prognose habe der Vorstand bestätigt. So solle das EBITDA in einer Größenordnung von 95 Millionen Euro liegen. Nachdem nach neun Monaten bereits knapp 85 Millionen Euro zu Buche stünden, scheine ein Übererfüllen oder eine erneute Anpassung der Prognose sehr wahrscheinlich.VERBIO befinde sich fundamental klar auf Wachstumskurs. Ergebnisseitig bestehe noch Luft nach oben. Das gelte im Übrigen auch für die Aktie. Gelinge der nachhaltige Sprung über die Widerstandszone um 8,00 Euro, sollte die Aktie im Anschluss Kurs auf die 10-Euro-Marke nehmen. Im Real-Depot spekuliere "Der Aktionär" mit einer Trading-Position auf dieses Szenario.Kann VERBIO die Expansion planmäßig vorantreiben, sollten die Papiere des Bioenergie-Produzenten dann auch wieder nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)